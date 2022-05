«Je me sens un peu mieux...»

Au repos forcé depuis l’automne dernier en raison de spasmes musculaires persistants, Céline Dion se sent maintenant « un peu mieux ». La chanteuse a fait le point sur sa santé pour la première fois vendredi dans une vidéo qui a rassuré bon nombre de ses fans.

« La bonne nouvelle, c’est que je me sens quand même un peu mieux. Mais c’est sûr que ça ne va pas assez vite et c’est super frustrant pour moi. Mes médecins me suivent et je reçois des traitements, mais j’ai toujours des spasmes musculaires », confie la chanteuse dans une vidéo de trois minutes, mise en ligne en matinée.

N’empêche, la chanteuse de 54 ans et son équipe ont pris la décision de reporter la portion européenne de sa tournée Courage à 2023. Le coup d’envoi devait initialement être donné le mois prochain.

« La récupération prend beaucoup plus de temps que je le pensais, mais je me dois d’être en pleine forme, en pleine santé, pour que je puisse donner 100 % de moi-même sur la scène, car c’est ça que vous méritez », indique Céline Dion.

Une Céline « forte »

Il s’agissait de la première fois que la chanteuse donnait elle-même des nouvelles de son état de santé par le biais d’une vidéo, depuis l’annonce de ses troubles de spasmes musculaires, à l’automne dernier.

Coiffée, maquillée, éloquente et d’une allure somme toute plutôt solide, la Céline Dion qui s’adresse à ses fans dans cette nouvelle vidéo semble à des lieues de l’image que véhiculaient certains médias français, cet hiver. Le magazine Paris Match avait alors créé un véritable tollé en publiant des photos peu flatteuses de la diva de Charlemagne, croquée à son insu lors d’une visite chez le dentiste avec ses fils Nelson et Eddy, 11 ans.

Cette publication avait rapidement attisé les braises d’une véritable flambée médiatique à travers l’Europe, les manchettes aux titres alarmants – et fallacieux – pullulant depuis sur le web.

La nouvelle vidéo de Céline Dion est donc venue apaiser les fans. « Courageuse », « forte » et « lumineuse » ne sont que quelques-uns des qualificatifs utilisés à répétition par ses abonnés pour la décrire telle qu’on la voit aujourd’hui. Ces commentaires – comme les témoignages d’amour et vœux de prompt rétablissement – sont rapidement apparus par dizaines, autant sur les réseaux sociaux officiels de la chanteuse que sur sa chaîne YouTube.

Soutien indéfectible

Céline Dion a d’ailleurs pris le temps de remercier ses fans pour ce soutien indéfectible depuis plusieurs mois.

« Je fais du mieux que je peux pour reprendre la forme dès que possible. Et sachez que les nombreux messages d’amour et de support que vous m’envoyez font partie de mon traitement médical. Ça m’aide énormément. Merci beaucoup pour tout cet amour », explique Céline Dion.

Ses concerts en Europe reportés

Photo AFP

Les fans outre-Atlantique de Céline Dion devront s’armer de patience : la chanteuse reporte à 2023 la portion européenne de sa tournée Courage, dont le coup d’envoi devait avoir lieu le mois prochain.

« Je suis tellement désolée, attristée, d’être obligée de repousser les spectacles une fois de plus », explique Céline Dion dans une vidéo mise en ligne vendredi matin.

« La première fois, c’était évidemment à cause de la pandémie. Et cette fois-ci, c’est ma santé qui m’oblige à reporter les spectacles de la tournée européenne et malheureusement d’en annuler certains autres », poursuit la chanteuse, visiblement émue.

Reports en série

En octobre dernier, Céline Dion reportait à une date indéterminée sa nouvelle résidence à Las Vegas en raison de « spasmes musculaires sévères et persistants ». Puis, en janvier, le couperet est tombé sur la portion nord-américaine de sa tournée Courage, initialement prévue pour mars et avril.

Attendue en Angleterre le 25 mai prochain pour son grand retour sur scène, la chanteuse fera finalement patienter encore ses fans. Le prochain concert à l’horaire de Céline Dion est désormais le 24 février 2023, à Prague. Aucune nouvelle date n’a encore été annoncée pour sa résidence dans la Cité du vice.

En tout, ce sont un peu plus de 80 concerts qui ont été annulés ou reportés par la chanteuse au cours des six derniers mois.