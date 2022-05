Comment faire face à la musique?

Je m’adresse à celui qui signait « Un homme très embêté ». Il vous parlait de sa vie matrimoniale qui dure depuis dix ans, de ses deux enfants de six et trois ans, de ses problèmes avec leur mère, mais surtout de sa relation extra-conjugale avec une femme qui le presse de rompre avec sa femme, en le menaçant de ne plus le revoir s’il n’obtempère pas. Je le comprends de ne pas savoir quoi faire, lui qui ne veut faire de mal à personne, pas plus qu’il ne veut perdre son accès privilégié à sa maîtresse. En d’autres mots, il ne veut pas perdre le beurre ni l’argent du beurre. Le problème, c’est que ça ne peut pas marcher comme ça dans la vie. Je le sais parce que je l’ai vécu.

Il vaut toujours mieux se méfier d’une femme qui te met le fusil sur la tempe. Moi je ne m’en suis pas méfié et je l’ai payé cher. J’ai abandonné ma femme et mes enfants pour celle que j’aimais et qui disait m’aimer. Et quelques années plus tard, c’est elle qui me quittait pour un autre, plus jeune, plus fou. Il était trop tard alors pour renouer avec la mère de mes enfants, car elle ne voulait plus rien savoir de moi.

J’ai mis plusieurs années à m’en remettre, à retrouver un certain équilibre avec mes enfants. Et sur le plan financier, je n’en parle même pas tellement ce fut tough. Ça m’a pris sept ans avant d’accepter d’aller en thérapie tellement j’étais mal en dedans. Puis une autre année complète de rencontres avec mon psy avant d’accepter que j’avais fait le plus mauvais move de ma vie en me séparant et que c’était de ma faute.

J’espère que ce garçon me lira et comprendra qu’une thérapie de couple serait la façon la plus simple et la plus directe de faire le ménage dans son couple. Et si jamais la séparation s’avérait la décision à prendre, il devrait faire comme moi je fais depuis un an, c’est-à-dire rester seul jusqu’à ce qu’il sache vraiment ce qu’il veut pour la suite de sa vie.

Un gars enfin démêlé

Il recevra votre conseil pour autant qu’il ait accepté de faire ce retour sur lui-même. Une certaine « Aline B. » m’a également écrit pour lui prodiguer le même conseil. Elle aussi notait que prendre une décision sous le coup d’un ultimatum n’était pas très valable. Elle l’enjoignait aussi, par mesure de sécurité, à vivre seul quelque temps avant d’entreprendre une autre vie à deux.