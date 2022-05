De l’expérience de la MLB pour les Capitales

Le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini, a promis une formation explosive, qui frappera souvent la longue balle. Son nouvel instructeur des lanceurs assure pour sa part que ses artilleurs « seront parmi les meilleurs de la ligue ».

Et quand il est question de lanceurs, Robert Carson n’est pas le dernier venu. Le gaucher a été au monticule pour les Mets de New York le temps de 33 manches, en 2012 et 2013. Ceux-ci avaient fait de l’Américain du Mississippi leur choix de 14e tour, en 2007.

Carson a ensuite roulé sa bosse dans les rangs mineurs, avant de faire le saut dans le baseball indépendant, dans la Ligue Atlantique.

L’an dernier, à 32 ans, son bras endolori l’a poussé à prendre sa retraite. Mais clairement, Carson n’en avait pas fini avec le baseball.

Le CV recherché

Il souhaitait devenir entraîneur et quand les Capitales l’ont contacté au début du mois pour remplacer au pied levé Jonathan de Marte, « il était vraiment excité d’obtenir cette opportunité », a pointé Scalabrini vendredi, à l’ouverture du camp d’entraînement sous le dôme du Stade Canac.

C’est Josh McAdams, nouveau joueur de troisième but et entraîneur des frappeurs de Québec, qui a proposé à Scalabrini le nom de Carson.

Le gérant n’a pas hésité trop longtemps : « Il avait exactement le curriculum vitae que je cherchais et en plus, je l’avais déjà convoité comme joueur quand il lançait encore. »

« Depuis [son embauche], il tripe, il nous envoie des messages tous les jours, a ajouté Scalabrini. Il apporte vraiment une belle énergie et avec son vécu, je suis certain qu’il va amener beaucoup à nos joueurs et à moi. »

Carson ne semble pas avoir déchanté depuis son arrivée à Québec il y a deux jours. Une ville dans laquelle il n’avait jamais mis les pieds, mais qui semble d’emblée l’avoir conquis. À l’instar de son personnel de lanceurs.

Parmi les meilleurs

« Nous avons de bons bras ici ! a-t-il lancé. Je suis déjà fébrile pour le deuxième jour du camp, pour en tester d’autres. Notre personnel de lanceurs sera parmi les meilleurs de la ligue cette saison. Vous pouvez l’écrire, c’est ce à quoi je m’attends. »

Même s’il a roulé sa bosse du baseball majeur au baseball indépendant, en passant par les ligues affiliées – avec les Angels et les Dodgers de Los Angeles –, Carson garde les choses simples quand il explique ce qu’il amènera à son groupe d’artilleurs.

« Je veux leur apprendre à compétitionner, à donner leur meilleur effort. La concentration et la préparation aussi, a-t-il énuméré. Mais surtout, leur rappeler que c’est un jeu, même si on est payé pour jouer. On doit avoir du plaisir et compétitionner. »

Et lui, lancera-t-il ?

À 33 ans maintenant, Carson demeure un jeune retraité. Et le baseball indépendant étant ce qu’il est, son gérant pourrait, en cours de saison, se retrouver à court de lanceurs.

L’Américain de 6 pi 4 po et 240 lb serait-il prêt à retrouver le monticule si pareille situation se présentait ?

« Je suis vraiment heureux de ma carrière de joueur et je crois que maintenant, je vais me concentrer sur mon rôle d’instructeur. Mais je vais continuer à m’entraîner en gymnase, si jamais... » a-t-il lancé.

Une réponse qui réjouit son nouveau gérant.

« Je sais qu’il était tanné d’avoir mal au bras, qu’il était temps qu’il passe à autre chose. Mais s’il est prêt à le faire, il n’est pas impossible que je lui demande ! » a admis Scalabrini.