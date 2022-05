Fini le développement débridé sur les crans rocheux à Lévis

Photo Stéphanie Martin Guy Dumoulin, président de la Commission consultative d’urbanisme et d’aménagement et vice-président du comité exécutif, Gilles Lehouillier, maire de Lévis, et Yves Thériault, chef de service de l'aménagement du territoire, ont présenté vendredi la nouvelle mouture du schéma d'aménagement de Lévis, le vendredi 29 avril, 2022.