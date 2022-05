Garderie fermée pour des allégations sexuelles

Une garderie de la région de Joliette a été fermée d’urgence pour la deuxième fois en moins de deux ans par les autorités en raison d’allégations sexuelles visant le conjoint de la propriétaire des lieux.

L’établissement, qu’on ne peut identifier puisqu’aucune accusation n’a été déposée jusqu’à présent, est une garderie en milieu familial qui possède une reconnaissance émise par un bureau coordonnateur régional.

Ce sont des verbalisations très inquiétantes faites par une fillette qui fréquentait l’établissement qui ont mené au signalement.

Le Journal s’est entretenu avec la mère de l’enfant, dont nous taisons l’identité afin de protéger la présumée victime.

« Elle a dit à mon conjoint qu’à la garderie, [le conjoint de la femme] lui faisait licher son doigt, lorsqu’il lui a demandé c’était où son doigt, elle a pointé entre ses deux jambes, a laissé tomber la mère, émotive au bout du fil. C’était des gens à qui je faisais absolument confiance, c’est le pire cauchemar de tous parents. »

La petite aurait aussi affirmé que plusieurs enfants auraient été victimes des abus sexuels, qui survenaient de « très souvent », rapporte sa mère.

Première fermeture

Depuis les révélations troublantes de sa fille, elle est bouleversée, surtout parce qu’elle l’avait déjà questionnée à ce sujet après une première plainte venant d’une autre enfant, en décembre 2020. Le tout avait mené à une fermeture jusqu’en mai 2021.

« Elle m’a dit : “J’ai vu tout le monde qui avait de la peine. [...] J’ai pas voulu en parler. Quand j’allais commencer l’école, je voulais en parler, mais j’ai oublié” », relate la mère de famille.

Revoir son présumé agresseur aurait été l’élément déclencheur ayant fait ressurgir les souvenirs des événements allégués.

« Quand les enquêteurs ont dit que tout était beau, on restait quand même avec une petite crainte, mais il y avait rien eu au bout de la ligne. [...] Mais là, ça amène plein de questions, combien de victimes il aurait pu faire depuis ce temps-là ? Depuis le tout début ? », ajoute-t-elle, qui voudrait que la lumière soit faite sur les événements.

Elle vit aussi avec beaucoup de culpabilité, puisqu’elle reconnait avoir « protégé » le couple responsable de la garderie après la première plainte, puisque son enfant n’avait rien dit.

« Protéger l’agresseur de sa fille, ça n’a pas de bon sens. Je me sens tellement mal », laisse-t-elle tomber.

Selon ses dires, l’enquêteur aurait indiqué qu’il y avait beaucoup de similitudes dans le récit de sa fille et celui de l’autre enfant.

« Je leur ai dit, j’espère que vous allez pas le manquer cette fois-là », dit la mère de famille, avec beaucoup de frustration dans la voix.

Une autre mère inquiète

Une autre maman dont l’enfant a fréquenté l’établissement a porté plainte à la Sûreté du Québec (SQ) dans les derniers jours, craignant que sa fillette ait pu être victime ou témoin d’abus sexuels, parce qu’elle a eu des comportements « hypersexualisés ».

« De la masturbation compulsive à 4 ans, ce n’est pas normal. Mais là-bas, ça ne semblait pas leur déranger. Il y a quand même des limites à la découverte du corps, s’insurge-t-elle, ajoutant qu’elle a retiré ses enfants de ce milieu. Sachant ce qui est arrivé là-bas, on fait maintenant des liens avec plusieurs affaires. »

Le ministère de la Famille a confirmé hier que la DPJ avait retenu un « signalement en abus sexuel » contre l’établissement le 19 avril dernier, mais ne pouvait commenter en raison de la confidentialité du dossier. Sa reconnaissance est donc suspendue.

Suite à la dénonciation de décembre 2020, « aucune accusation criminelle n’a été déposée et le dossier a été fermé », a-t-on indiqué.

On précise toutefois que c’est le bureau coordonnateur et non le ministère qui assure la surveillance des services de garde éducatifs en milieu familial (RSGE), comme c’est le cas pour l’établissement visé par le signalement.

Selon nos informations, une enquête policière est aussi menée par la Sûreté du Québec est présentement en cours concernant les abus sexuels allégués.