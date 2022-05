LHJMQ | Sags: une défaite pour les 20 ans

Les Saguenéens de Chicoutimi se sont inclinés devant le Drakkar de Baie-Comeau par la marque de 3-2 en fusillade, vendredi soir, au Centre Georges-Vézina. Les partisans saguenéens ont eu droit à un spectacle d’émotion.

« C’était une soirée réservée pour nos 20 ans. Le score reste très secondaire pour nous », a mentionné l’entraîneur-chef des Sags, Bryan Lizotte, en l’absence de Yanick Jean.

Chicoutimi a pris les devants en milieu de période avec Andrei Loshko. Ce dernier a décoché un missile en avantage numérique pour duper complètement le gardien Olivier Adam. Le calme est revenu dans le Centre Georges-Vézina puisque les visiteurs de la Côte-Nord ont répliqué quelques instants plus tard. Andrew Belchamber a profité de sa liberté devant la cage chicoutimienne pour déjouer Kevyn Brassard.

Les Bleus ont repris les commandes du match lors du début de la période médiane. Qui d’autre que Rouleau pour inscrire un but, alors que son stage junior touche à sa fin. Avec un homme en plus sur la glace, le numéro 19 n’a eu qu’à pousser la rondelle dans un filet qui s’est retrouvé désert.

Après de longues minutes sans but, le Drakkar a créé l’égalité à l’aide du défenseur Marc-Antoine Pépin lors du début du dernier engagement. Un tir vif de la pointe qui n’a pas été arrêté par Brassard. Finalement, le débat s’est conclu en tirs de barrage grâce au Chicoutimien Vincent Collard.

Un hommage fort émouvant

Comme mentionné ci-haut, les Saguenéens ont tenu une cérémonie afin de célébrer la carrière junior de leurs présents joueurs de 20 ans. William Rouleau, Christopher Inniss et Michaël Pellerin ont chacun mérité un moment pour souligner leur passage à Chicoutimi. L’un des plus émotifs parmi les trois était le capitaine Michaël Pellerin qui est dans l’organisation saguenéenne depuis quatre saisons. « J’aurais bien aimé gagner en séries 2020. J’ai adoré mon passage et les Sags sont une équipe de première classe. »

En ce qui concerne les séries éliminatoires pour les hommes de Yanick Jean, elles débuteront le jeudi 5 mai à l’étranger. Toutefois, l’identité des adversaires n’est pas encore connue. Les Remparts de Québec et les Islanders de Charlottetown se disputent la première position du classement général.

Les Sags joueront leur dernier match du calendrier régulier le dimanche 1er mai à 16h face au Drakkar à Baie-Comeau.