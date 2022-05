L'offensive russe dans le Donbass a pris du retard, affirme le Pentagone

L'offensive russe dans le Donbass, qui progresse «lentement et de façon inégale» en raison de la résistance opposée par l'armée ukrainienne, a pris du retard sur le calendrier prévu, a déclaré vendredi un haut responsable du Pentagone.

«Nous pensons qu'ils ont pris du retard sur ce qu'ils espéraient avoir accompli dans le Donbass» a déclaré à la presse ce haut responsable ayant requis l'anonymat.

«Ils ont pris au moins plusieurs jours de retard», a-t-il précisé. «Ils sont loin d'avoir fait la jonction» des troupes entrées par la région de Kharkhiv (est), au nord du Donbass, et celles venues du sud du pays, un des objectifs de l'armée russe pour prendre en tenaille les forces ukrainiennes déployées sur la ligne de front autour des zones séparatistes de Donetsk et Lougansk.

«Ils n'avancent pas très vite», a-t-il souligné. «Quelques kilomètres par jour, c'est le maximum qu'ils peuvent faire parce qu'ils sont repoussés» par l'armée ukrainienne.

Même si les combats ont commencé, «nous pensons qu'ils continuent de créer les conditions d'une offensive soutenue, plus vaste et plus longue», a ajouté le haut responsable du ministère américain de la Défense.

Il a expliqué que les forces russes «ne veulent pas faire les mêmes erreurs qu'à Kyïv», où des colonnes de chars avaient été immobilisées par les forces ukrainiennes armées de lance-missiles portés à l'épaule et le soutien logistique avait été tenu à distance.

«Les tirs d'artillerie et les frappes aériennes qu'ils lancent sur les forces ukrainiennes n'ont pas l'effet souhaité, car les Ukrainiens continuent de résister», a-t-il noté. «C'est pourquoi nous pensons que leurs progrès ont été lents et inégaux ces dernières 24 heures».