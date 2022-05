Pour ou contre la chirurgie

À la maman qui vous demandait conseil ce matin concernant le désir de son adolescente de 14 ans de se faire refaire le nez alors que le père ne voulait pas dépenser une cenne pour ça, surtout que vous n’avez pas effleuré cet aspect, je dirais ce qui suit : s’il s’agit d’une déformation congénitale, elle pourrait bénéficier de la gratuité du système.

J’en prends mon cas pour exemple. Je suis né avec les deux oreilles vraiment décollées. À l’école, on m’insultait sans cesse avec des « Hey, les portes de grange ! » Ce n’est qu’en 1983, à 33 ans, que j’ai enfin subi une chirurgie correctionnelle. Et l’Assurance maladie du Québec a tout payé pour l’opération. Peut-être est-ce le cas de cette jeune femme ?

Pierre Maheux

Je ne crois pas que votre cas ressemble à celui de cette jeune femme, puisque sa mère disait d’elle « [...] que c’était une beauté sur deux pattes, et que son envie d’être opérée relevait plus d’une tocade propre à une ado pas sûre d’elle-même qu’à un véritable problème de nez croche ou de nez non adéquat ». À tout hasard cependant, je lui donne le lien pour se renseigner à ce sujet : Précisions concernant les chirurgies plastiques assurées (www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2014/info337-3.pdf).