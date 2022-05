COUTURE, Frank



Au CISSSME Honoré-Mercier de St- Hyacinthe, le 19 avril 2022, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Frank Couture, fils de feu monsieur Georges-Aimé Couture et feu madame Georgette Gosselin. Il demeurait à Mc Masterville (Autrefois de Pintendre). La famille accueillera parents et amis à lavendredi le 6 mai 2022, de 19 h à 21 h etde 12 h à 13 h 45.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure.Il laisse dans le deuil son fils: Michael; ses frères et sœurs: Serge (Ginette), feu Chantal, Sylvie (Alain), feu Sonia, Stéphane, feu Shirley, Claudya (Nicolas), la mère de son fils: Johanne Dion, ainsi que neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux confrères de travaille en travers son parcours. La famille tient à remercier le médecin et le personnel de l'Hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe, le personnel du CLSC de Beloeil et du Centre de la maison Victor-Gadbois pour tous les bons soins et les attentions apportées à leur frère. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison Victor-Gadbois 1000, Rue Chabot St-Mathieu-Beloeil J3G 9Z9. Des formulaires seront disponible à la Résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la