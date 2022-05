CANTIN, Léonie



Est décédée le 18 avril 2022, entourée de tout l'amour des siens, Dame Léonie Cantin, fille de feu Monsieur Pierre-Émile Cantin et de feu Dame Eugénie Gosselin, et conjointe de feu Monsieur Dominique Boucher.Elle était la sœur de : feu Soeur Georgette Cantin r.J.M., feu Gilles Cantin (feu Olivette Leboeuf), feu Richard Cantin (feu Suzanne Roberge), feu Pierrette Cantin (Robert Bélanger) et feu Luc Cantin (Doris Gosselin). Elle laisse dans le deuil sa soeur Florence Cantin (feu Paul Bélanger), ses enfants : Léo Cantin (Geneviève Parent), Nancy Cantin et Carole Cantin, le père de ses enfants Monsieur Henri Cantin (Fernande Pelletier), de même que ses huit petits-enfants: Alexandra, Sarah-Maude, Marilou, Pascal-Hugo, William, Olivier, Geoffrey et Léa, ainsi que ses quatre arrière-petits-enfants : Nathan, Julia, Noah et Adèle. Elle laisse dans le deuil également de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et amis. Elle aura marqué la mémoire de plusieurs personnes par ses années passées à oeuvrer comme professeure dévouée et bienveillante, animatrice appréciée de voyage en groupe et son implication généreuse en tant que régente des Filles D'Isabelle.La famille recevra les condoléances en présence du corps aude 10h30 à 13h30.L'inhumation se fera au cimetière de Saint-Jean-Chrysostome immédiatement après la cérémonie. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du CHSLD Chanoine-Audet de Saint-Romuald qui ont su procurer à notre mère un réconfort humain dans la maladie. Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don pour la recherche sur les maladies neurodégénératives à la Fondation CERVO: https://www.jedonneenligne.org/fiusmq/ CERV/ ou par la poste au 2601, chemin de la Canardière J-9000, Québec (Québec), G1J 2G3.