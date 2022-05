MARCOUX, André



Au CHSLD Hôpital général de Québec, le 22 janvier 2022, à l'âge de 86 ans et 4 mois, est décédé M. André Marcoux, époux de madame Solanges Miville-Deschênes, il demeurait à Québec. Il était le fils de feu Exilda Gauvin et de feu Henri Marcoux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Carmen (feu Maurice Chabot), feu Yvette (feu Edgar Morency), feu Maurice (Agathe Gagné), feu Robert, feu Paul-Henri (feu Marguerite Moreau), Jean-Claude (feu Louise Caron); ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Miville-Deschênes: feu Jean (Géraldine Théberge), feu Jeannine (feu Robert Robichaud), feu Roland, Fernand (Louiselle Dion), feu Murielle (Réal Guérin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances en présence des cendres aude 13 h à 14 h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du Centre d'hébergement de l'Hôpital général de Québec pour leurs bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Marcoux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294. Pour rendre hommage à M. Marcoux, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.coopfuneraire2rives.com. Pour renseignements additionnels: Coopérative funéraire des Deux Rives, téléphone: 418 688-2411.