RÉMILLARD, Imelda Lapierre



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 26 avril 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée paisiblement et entourée des siens, madame Imelda Lapierre, épouse de feu monsieur Léo Rémillard. Elle était la fille de feu Gédéon Lapierre et feu Délima Boucher. Elle demeurait à St-Raphaël-de- Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 10h00. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Elle est allée rejoindre son époux Léo Rémillard et son fils Guy. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Michelle Rémillard), Denise (Mario Simard), Suzette (Stéphane Salamin); ses petits-enfants: Christian Simard (Sarah Boily), Cathy Simard (Étienne Turgeon), Justin Rémillard et son arrière-petit-fils: Georges-Olivier Simard. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont tous précédés. Elle laisse aussi dans le deuil ses belles-sœurs: Louisette Rémillard (feu Yvon Voisine) et Yvette Rémillard (feu Georges Thibault) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel soignant du CHSLD de St-Raphaël pour les soins humains et professionnels prodigués à madame Lapierre. La direction des funérailles a été confiée à laMaison Funéraire