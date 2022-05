DONALDSON, Gilles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 mars 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Gilles Donaldson, conjoint de feu Line Grondin. Il était le fils de feu madame Edna Judd et de feu monsieur Rodrigue Donaldson. Il demeurait à Beauport.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 18 h à 20 h 30 suivi d'Il laisse dans le deuil sa fille Karine Grondin (Stéphane Demers); ses petits-enfants : Marie-Pier Lavoie (Vincent Morency), Megan Demers; ses sœurs : Lise (Magella Badeau), feu Nicole. Il laisse également dans le deuil ses neveux Denis, Alain et Michel, plusieurs cousins, cousines et de nombreux amis (es). La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de l'aile E, 5e étage pour les bons soins et pour leur gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut de Pneumologie et de Cardiologie de Québec (IUCPQ), 2725, Chemin Ste-Foy, Québec, (Qc) G1V 4G5, www.dons@fondation-iucpq.org