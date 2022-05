BEAULIEU, Jean-Charles



Aux soins palliatifs de l'hôpital Santa- Cabrini, le 24 janvier 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Jean-Charles Beaulieu, il était le fils de feu M. Charles Beaulieu de feu dame Yvette Morin. Il demeurait à Fortierville. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 11h à 13h15.et de là au cimetière de Saint-Famille-de-l'Île-d'Orléans. Il laisse dans le deuil son fils Jimmy (Dominique Yelle), ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Bertin (Monique Langlois), Marie-Reine (Guy Desjardins), Ginette (Marcel Hébert), Christian, feu Jeannot (Ginette Létourneau), Aliette (Laurent Létourneau), Viateur (Gisèle Gagnon), Gabriel (Suzanne Proulx), Rachel, Denis (Carole Duplain), feu Réjean, Michelle (Robert Paquet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, petits-neveux, petite-nièce, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s du Garage Jean-Charles Beaulieu. Un remerciement spécial à Rachel, Gaby et Viateur pour leurs implication dans les derniers moments, au personnel soignant de l'hôpital Ste-Marie de Trois-Rivières à ceux de l'hôpital Santa-Cabrini à Montréal pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, Ave de Vitré, Québec (Québec) G1J 5B3, par téléphone au 418 657-5334, www.fqc.ca