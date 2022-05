GARNEAU, Denyse Beaulieu



Aux Jardins du Haut-St-Laurent, le 15 février 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Denyse Beaulieu, épouse de feu monsieur Roger Garneau, fille de feu Jos-Gaudias et de feu Jeanne Giguère. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera auElle laisse dans le deuil ses fils : Richard (Johanne Veilleux) et Pierre (Monique Joannette); son petit-fils Simon (Karine Grandmont), son arrière-petit-fils Jordan, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. L'ont précédée sa belle-sœur et son beau-frère: Pauline Garneau (Yvan Turgeon) et Gaston Garneau (Monique Bédard). La famille tient à remercier le personnel des Jardins du Haut-St-Laurent pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.