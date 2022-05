DION, Jeannette



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 19 avril 2022, à l'âge de 98 ans et 10 mois, est décédée madame Jeannette Dion, fille de feu Calixte Dion et de feu Célina Richard. Elle demeurait autrefois à Saint-Anselme.La famille accueillera parents et ami(e)s aude 12h à 13h45.et de là, au cimetière paroissial. Elle était la sœur de: feu Fernande (Feu John Kelly), feu Marie-Blanche (Feu Gérard Beaudoin), feu Antoinette (Feu Maurice Gosselin), feu Robert, feu Joseph (Florence Richard), François (Laurette Lamontagne), feu Amanda et de feu Albert. Elle laisse dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier le personnel du CHSLD de Sainte-Claire pour les bons soins prodigués à notre sœur. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire