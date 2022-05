BÉLANGER, Thérèse



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 18 janvier 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Thérèse Bélanger, épouse de feu monsieur Clément Fortier. Elle demeurait à Beauport, autrefois, elle demeurait à Ste-Brigitte de Laval. La famille vous accueillera le jeudi 5 mai 2022 à compter de 14h au centre commémoratifElle reposera par la suite au columbarium du Centre commémoratif. Madame Bélanger laisse dans le deuil ses enfants: Hélène, Diane (Marc-André Losier et Clémence (Martin Roy); ses petits-enfants: Maxime Fortier Côté, Francis et Simon Losier, Ken Roy; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Madeleine (feu Philippe Gendreau), Raymond (Gaby Giguère), Rita (feu Raynald Gariépy, Yvon Bleau) et André (Monique Demers). De la famille Fortier, elle était également la belle-sœur de: feu Rollande (feu Hilaire Fortier), Janine (feu Omer Vallée), Angèle (feu Jean-Paul Thomassin), feu Normand (Diane Fortier), Julienne (feu Lucien Thomassin), Lilianne (Yvon Thomassin), feu Suzanne (René Rochette), Fernand (Janine Guillot). Un remerciement spécial au personnel du CHSLD Yvonne Sylvain pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à un organisme de votre choix supportant les causes en référence à la Santé mentale.