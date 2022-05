LESSARD, Michel



Le 5 avril, à Lévis, en sa résidence et entouré de ses proches, et généreusement assisté par le Dr Michel Coté, est décédé Michel Lessard, Ph. D., historien. Il laisse dans le deuil son épouse France Rémillard, son fils Louis-Frédéric (Manon Thiboutot), ses petits-enfants, Charles et Jeanne, sa sœur Denise (feu Marcel Carrier), son frère Gérald (feu Denyse Dussault). Michel a consacré sa prolifique carrière à l'enseignement, la recherche et la diffusion. Ayant très tôt constaté que le Québec manquait de témoins tangibles pour expliquer son histoire, il a voué ses énergies à combler cette vacuité : histoire des objets, de l'architecture traditionnelle et de la photo. Il l'a fait pour ses compatriotes pour qu'ils soient fiers de leurs origines et considèrent l'avenir avec l'énergie, l'inventivité et la persévérance de leurs ancêtres.Prière de remplacer les fleurs par un don généreux à la Fondation Collège de Lévis, https://www.jedonneenligne.org/fondationcollegedelevis/index.php. Il a été confié au