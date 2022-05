MARTIN, Ivan



Au CHSLD La VIGI de Saint-Augustin-de-Desmaures, le 29 mars 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Ivan Martin, époux de madame Yvette Roberge, fils de feu madame Gabrielle Poulin et de feu monsieur Lorenzo Martin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à la, de 9h à 11h.Outre son épouse Yvette Roberge, il laisse dans le deuil son frère Roger (Raymonde Bolduc); ses sœurs : feu Andrée, Solange et Thérèse Lamartine (Pierre Beauchesne); ses belles sœurs et beaux-frères : feu Marguerite (feu Jacques Lachance), feu Gérard (Jeannine Paquet), feu René (Una Caron), feu Paul (feu Louise Lacroix, Lucette Duquette), Réal (Gisèle Lacasse), Jérôme (Louise Bergeron), Denise (Robert Fontaine), feu Guy, Daniel et Michel (Dany Roy) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD La VIGI de Saint-Augustin-de-Desmaures pour l'excellence des soins prodigués et leur bienveillance avec nous. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, av. Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, à la Société Parkinson de Québec, 218-245, rue Soumande, Québec, (Qc) G1M 3H6.