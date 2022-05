BOIVIN, Raymonde Warren



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 avril 2022, à l'âge de 87 ans et 2 mois, est décédée madame Raymonde Warren, épouse de monsieur Jacques Boivin, fille de feu madame Maria Duguay et de feu monsieur Robert Warren. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h30 à 12h.Les cendres seront inhumées au Cimetière Notre-Dame-de-Belmont en après-midi. Elle laisse dans le deuil outre son époux Jacques Boivin; ses enfants: Danièle (Pierre Patry), Lucie (Réjean Lévesque) et Suzanne (Gaston Vachon); ses petits-enfants: Steven et Frédéric Patry, Katrine Lévesque (Jean-François Dumais), Andréanne Lévesque (Tommy Létourneau), Marc-Antoine Vachon (Pascale Fillion), Etienne Vachon (Emilie Hamel), Myriam Vachon (Jean-François Renaud), Jean-Philippe Vachon; ses arrière-petits-enfants: Samuel, Léa, Zack, Maélie et Nathan; ses frères feu Richard Warren (Murielle Fortin) et Louis Warren (Pauline Bégin); ses beaux-parents: feu Émile Boivin et feu Marie Anna Carreau; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Claire, feu Rita (feu Paul Cauchon), feu Thérèse (feu Paul Lamontagne), feu Jean (feu Marthe Rhéaume), feu Madeleine (feu Patrick Gauthier), Denise (feu Viateur Rousseau), feu Pierre (feu Edith Wolff), feu Michel (feu Solange Châtigny); plusieurs neveux et nièces ainsi que les ami(e)s du tennis. La famille remercie le personnel de l'Unité de traumatologie et des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus de même que son médecin traitant, Dre Jocelyne Denis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec- Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant-Jésus, tél.: 418-525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.