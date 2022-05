AccèsD en panne pour les clients à l’international

Après deux pannes du site de Desjardins en début de semaine, AccèsD est, cette fois-ci, indisponible pour les clients qui souhaitent s'y connecter en dehors du Canada et des États-Unis.

«Nous éprouvons des périodes d’instabilités intermittentes qui occasionnent des difficultés de connexion à AccèsD en ligne et mobile pour les membres et clients qui se trouvent à l’extérieur du Canada et des États-Unis», a indiqué samedi Jean-Benoît Turcotti, porte-parole de Desjardins, dans un courriel envoyé à l’Agence QMI.

L’institution bancaire a assuré que ses équipes travaillaient à régler le problème dans les meilleurs délais.

D’ici là, les clients qui souhaiteraient réaliser une transaction d’urgence peuvent contacter le 514 397-4610 en tout temps. Pour ce faire, il est nécessaire de contacter un opérateur du pays et de demander à effectuer un appel à frais virés à ce numéro.

Rappelons que le site AccèsD avait été en panne plusieurs heures lundi et un peu plus d’une heure le lendemain, empêchant des millions de clients d’effectuer leurs transactions bancaires.