PELLETIER, André



Le 25 avril 2022, l'heure de ton départ a sonné et nous avons dû laisser partir l'homme d'une vie, un père aimant, un frère taquin mais surtout un homme avec le cœur sur la main. Tu as été marquant dans nos vies et continueras de l'être. Tu as su combattre jusqu'à la fin comme nous t'avons toujours connu. C'est maintenant à ton tour de te reposer, te poser quelque part en nous guidant. Nous t'aimons et pas une journée ne passera sans un petit clin d'œil en haut pour toi.Ton amoureuse Sylvie, ta plus grande fierté: ton fils Marc-André (Katia), tes filles Stéphanie (Vincent) et Sophie (Dominic). Tes petits-enfants adorés: Anaïs, Éloïse et Julianne, ainsi que leur père Jules. Sans oublier ton équipe de "ti-gars": Cédrick, William, Olivier et Raphaël ainsi que bébé Chloé et bébé Arielle. Tes frères Claude (Francine) et Richard (Nathaly) ainsi que ta sœur chérie Solange. À tous les membres de la famille Grenier, merci pour votre immense réconfort. André tenait à souligner ses deux anges, Dre Léonie Boucher qui nous a aidés avec un dévouement exceptionnel tout le long de sa courte maladie et lors de son dernier souhait de mourir à la maison; merci Léonie. Son deuxième ange, " la petite qui habite en arrière de chez nous " comme il disait, Christine Robichaud, une femme, une amie, une infirmière avec toutes les qualités et la chaleur humaine pour les soins de fin de vie à André; merci Christine. Merci également à l'ensemble du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour leur disponibilité. Un merci spécial à nos voisins en or Céline et Yvan et nos copains du camping des Aulnaies. Sans oublier ses oncles et ses tantes, ses cousins et cousines, ses nombreux amis, en particulier Gabriel et Carmen, Raynald et Cathie, Marcelle et Norbert; ses amis de voyage dans le Sud, ses collègues de travail chez Pavage Réparations Francoeur, sa deuxième famille. À sa mémoire et en témoignage de sympathie, André souhaite que votre don soit fait à La Maison d'Hélène, 350, boul. Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/.