ROY, Lucien



À l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, le 3 avril 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Lucien Roy, époux de feu Bérangère Tardif, demeurant à Québec et originaire de Roberval.Monsieur Roy laisse dans le deuil ses enfants: Céline et Diane; ses petits-enfants: Éric (Sarah), Philippe (Karine), Marc, Julien (Mélanie), feu André, Pierre-Luc et Michel (Odélie); ses arrière-petits-enfants: Sofia, Eli, Émilie, Maxime et Raphaël; ses frères et soeurs: Léona (feu Raymond), feu Léon-Maurice (Antoinette), Cécile (feu Paul), feu Marthe (feu Gilles), feu Thérèse; plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis. Selon les volontés de monsieur Roy,lors de l'inhumation au cimetière de Roberval