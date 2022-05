ARSENAULT, Gérard



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), sont décédés M. Gérard Arsenault le 7 mars 2022, à l'âge de 93 ans, et son épouse Mme Suzel Beaumont, décédée le 10 mars 2022 à l'âge de 94 ans. Ils demeuraient à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h à 16 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Ils laissent dans le deuil leurs filles: Lucie et Yolaine (Luc Fortier); leurs petits-enfants: Louis-Philippe Arsenault Huot, Audrey Huot Arsenault (Jean-Daniel Malouin), Simon-Pierre Leclerc (Caroline Plamondon), Mélyna Leclerc; leurs arrière-petits-enfants: Mavrick et Jayden Leclerc, Donovan Malouin: leurs frères et soeurs: feu Jean-Marie Arsenault (Brigitte Turcotte), feu Trefflé Arsenault (feu Thérèse Girard), feu Yves de Beaumont (Jeanne Laliberté) et feu Colette de Beaumont (feu Jean-Marie Arsenault); leurs neveux et nièces de la famille Arsenault: Lise, Sylvie, André et Jean-Yves; puis de la famille Beaumont: Chantale et Nicole; ainsi que Mme Ana Rodrigues une amie très proche. La famille tient à remercier le personnel de la résidence du Chanoine Scott, celui du CIUSS de la Capitale ainsi que de l'Hôpital Laval, pour les bons soins prodigués.