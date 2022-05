Cinq jeux vidéo écolos

De plus en plus de studios abordent des thématiques environnementales dans leurs jeux. Mais ce n’est pas le seul changement auquel fait face l’industrie.

• À lire aussi: Jeux vidéo: les meilleurs jeux des années 1980

• À lire aussi: Une journée sans Facebook, surtout pour nous faire réfléchir

Les chiffres donnent le vertige. Un rapport de l’agence de l’environnement de l’ONU estime que pas moins de 50 millions de tonnes de déchets électroniques et électriques sont produites chaque année, soit le poids total de tous les aéronefs construits depuis le début de l’aviation... et seuls 20 % sont recyclés. La valeur de ces déchets? Plus de 62,5 milliards $US. De plus, selon une étude réalisée en 2019, l’industrie du jeu vidéo consomme annuellement autant d’énergie que... cinq millions de voitures ou 85 millions de réfrigérateurs.

«Trois milliards de personnes jouent à des jeux vidéo. Près d’une personne sur deux sur la planète est, soit sur son téléphone, soit sur sa console. Ce médium est donc le plus puissant au monde», a expliqué Sam Barratt sur les ondes de ABC. L’homme est le chef du Programme environnemental des Nations Unies, c’est lui qui a eu l’idée de Playing 4 The Planet (littéralement, «Jouer pour la planète»), une initiative mondiale.

Et l’opération est un succès. Dans son rapport annuel, le Programme souligne ainsi que plus de 32 studios ont rejoint le mouvement et ont ainsi contribué à la plantation d’un million d’arbres en plus d’avoir sensibilisé un total de plus de 970 millions de «gamers» à différents enjeux environnementaux depuis son lancement en 2019.

Tous au vert...

Le Festival Games for Change met en lumière et récompense les titres promouvant des valeurs écologiques. En 2017, «Walden, a Game» a ainsi remporté le trophée du Jeu de l’année à New York. La conceptrice Tracy Fullerton place le joueur dans la peau du naturaliste et philosophe américain Henry David Thoreau lors de sa première année, seul dans les bois. Le joueur doit donc apprendre à composer avec les aléas de la vie «naturelle» du XIXe siècle et gérer la nourriture, l’habitat, les vêtements, bref, tout ce qui est essentiel. Il faudra également aller à la pêche, ramasser du bois ainsi qu’effectuer une quantité d’actions via des mini jeux.

Tous les ans, le «Green Game Jam», une compétition entre développeurs de jeux se tenant en juillet, récompense des titres mettant en valeur des contenus écologiques. «Anno 1800» d’Ubisoft – studio qui possède, en France, un responsable du développement durable -, y a remporté un prix. Pourquoi donc? Parce que le titre de simulation se déroule juste avant l’industrialisation de l’Occident. Le joueur a donc une totale latitude dans le développement de son monde et peut choisir une voie résolument écologique en refusant les technologies polluantes. De plus, en décembre dernier, les joueurs pouvaient acheter un arbre ornemental dans le jeu en échange duquel Ubisoft versait une partie du prix à Ecologi, une association qui finance des campagnes de reforestation et des projets de réduction de gaz à effets de serre.

Créé pour les téléphones, «Monument Valley 2» suit une mère appelée Ro alors qu’elle explique à son enfant les mystères d’une vallée magnifique en explorant des environnements magiques. Le titre inclut «The Lost Forest», un chapitre développé spécifiquement pour le Green Game Jam qui se concentre sur la sauvegarde des forêts.

Dans un genre moins poétique et résolument apocalyptique, «Fate of the World» propose d’éviter la fin du monde, rien de moins. Jeu de stratégie, le titre pour lequel trois expansions sont disponibles place le joueur en situation de gouvernance du monde entier, de 2020 à 2200. À elle ou lui de déterminer quelles politiques sont mises en place afin de lutter contre les bouleversements climatiques. Intégrant des scénarios développés par des scientifiques, «Fate of the World» illustre de manière très concrète à quel point la situation est critique et la planète fragile.

Et enfin, «Alba», du studio Ustwo, conscientise les joueurs de tous âges au monde animal. Alba, une adorable fillette, est en vacances chez ses grands-parents, sur une île méditerranéenne ensoleillée. Alors qu’elle s’apprête à explorer les lieux, elle aperçoit un animal en danger et passe alors à l’action. Le jeu est une magnifique manière d’inciter les «gamers» à passer à l’action et à protéger la faune.

Le carnet de liens