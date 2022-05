Comment contrer le coup de vieux?

La population canadienne vieillit pas mal vite. Après avoir augmenté de 20 % au cours de la période de 2011 à 2016, le nombre de personnes de 65 ans et plus s’est accru d’un autre 18,3 % lors des cinq dernières années.

Signe que la population canadienne a pris un coup de vieux : le nombre d’enfants de 0 à 14 ans a crû six fois moins vite lors des cinq dernières années.

Ainsi, les 65 ans et plus comptent actuellement pour 19 % de la population canadienne.

Au Québec, le vieillissement est encore plus « avancé », alors que le groupe des 65 ans et plus représente déjà 20,6 % de l’ensemble de la population québécoise.

Et le vieillissement va empirer au fil des prochaines décennies. Selon les projections de Statistique Canada, les 65 ans et plus compteront pour près de 25 % de la population totale d’ici 2051.

MARCHÉ DU TRAVAIL

À l’heure même où le nombre de postes vacants se maintient à des niveaux très élevés et que le taux de chômage est relativement bas, le vieillissement de la population, avec ses départs à la retraite, s’avère de plus en plus contraignant pour le marché du travail.

Comme incitatif pour ralentir les départs à la retraite, tout en essayant de convaincre les gens à retarder leur départ à la retraite, les gouvernements de Québec et d’Ottawa devraient offrir un crédit d’impôt pour prolongement de carrière nettement plus « valorisant » que celui actuellement offert par Québec.

Le crédit pour prolongement de carrière présentement offert par Québec m’apparaît vraiment trop « modeste ». J’en rappelle les grandes lignes : si vous êtes âgé de 60 ans ou plus, vous pouvez déduire 15 % du revenu de travail excédant 5000 $. Ce crédit d’impôt (non remboursable) est plafonné à 1500 $ pour les 60 à 64 ans et à 1650 $ pour les 65 ans ou plus. Pour l’année fiscale 2021, lorsque le revenu de travail admissible dépasse les 35 650 $, le crédit d’impôt est réduit de 5 % du montant dépassant ce seuil.

Tout d’abord, il faudrait que ce « crédit pour prolongement de carrière » en soit un de « remboursable », permettant du coup à tous les gens admissibles d’en bénéficier même si leur revenu imposable est faible.

Deuxièmement, il faudrait que ledit crédit d’impôt s’applique également aux premiers 5000 $ de revenu de travail (lesquels sont actuellement exclus dans le crédit offert par Québec).

Troisièmement, les revenus de travail assujettis au crédit d’impôt pour prolongement de carrière ne devraient pas avoir pour impact de réduire l’admissibilité au supplément de revenu garanti et à la pension de la sécurité de la vieillesse offerts par le fédéral.

Quatrièmement, il faudrait que ledit crédit d’impôt pour prolongement de carrière soit d’au moins 20 %, et s’élève à un plafond de deux à trois fois plus élevé que les 1500 $ à 1650 $ présentement offerts par Québec.

CROISSANCE

Un des problèmes générés par le vieillissement de la population, c’est son incidence négative sur la prospérité et la productivité du travail.

Il est évidemment difficile d’en mesurer l’impact sur la croissance du PIB. Est-ce que le vieillissement va réduire la croissance du PIB de 1 %, ou 2 % ?

Chose certaine, une population vieillissante risque de consommer moins. Voilà pourquoi il faut économiquement trouver des moyens de rajeunir la population, que ce soit par l’entremise de l’immigration, d’une politique profamilles, etc.

SOINS DE SANTÉ

Non seulement le vieillissement de la population a un impact négatif sur le marché du travail, mais en plus il en a tout un sur le système de soins de santé et sur les besoins en soins de longue durée.

La facture gouvernementale des soins de santé et de longue durée va exploser au cours des prochaines décennies alors qu’il risque d’y avoir relativement moins de travailleurs actifs pour renflouer les coffres de l’État avec leurs impôts et taxes.