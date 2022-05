De beaux cadeaux pour maman

La traditionnelle fête des Mères a lieu le week-end prochain, soit le 8 mai.

Si vous n’avez toujours pas trouvé le présent idéal pour la passionnée de chasse et de pêche, voici quelques idées qui pourraient lui faire drôlement plaisir.

Sans tracas : Même si de nombreuses pêcheuses n’ont pas de difficulté à manipuler les lombrics, il n’est jamais plaisant de fouiller dans la terre et de se salir les ongles. Avec ses deux couvercles, le contenant Fond-Vers, fabriqué de polypropylène recyclable, est spécialement dessiné pour faciliter l’accès à ces appâts en tout temps. Robuste, il les garde au frais et il est équipé d’un coupe-vers et d’un support pour la ceinture ou le bateau. Prix : 25 $.

Sans crainte : Certaines personnes hésitent à s’aventurer dans l’arrière-pays, car elles ont peur de tomber face à face avec un ours. Le Frontiersman Xtra 1,0 % est un répulsif en aérosol de 225 grammes qui contient 1,840 % de capsaïcinoïdes. Le contenu se vide en moins 5,6 secondes sur une portée de neuf mètres afin de freiner toute approche. Il est vendu avec un étui pour la ceinture et un dispositif de sécurité orangé. Sa durée de vie est de 3 ans. Prix : 40 $

Sans pareil : Vous ferez assurément plaisir à la pêcheuse que vous souhaitez combler en lui offrant les cuillères exclusives Williams Wabler W50 produites spécifiquement pour la chaîne des magasins Latulippe. Ces dernières sont de couleur perle noire et elles sont ornées de différents motifs, soit bleu électrique, noir, rouge, rose, orange ou blanc. Ces ondulantes fonctionnent à merveille pour toutes les espèces de salmonidés. Prix : 6 $ chacune.

Sans contrecoup : Plusieurs hommes de gabarit moyen à petit et la majorité des femmes n’aiment pas le recul occasionné lors des tirs de gros calibre. Retenez que toutes les carabines de la série X-Bolt de Browning qui étaient munies d’un frein de bouche seront dorénavant équipées du fameux recoil Hawg. Ce muzzle break réduit jusqu’à 77 % de l’impact transmis à l’épaule. Maman pourra maintenant tirer à répétition, sans peur ni heurt. Prix variés.

Sans piqûres : Il est fort désagréable de se faire bouffer tout rond par les moustiques. Il existe des insectifuges incroyablement performants comme le Great Outdoors, le Kombat, le Piactive, les Thermacell. Etc., pour vous assurer la quiétude souhaitée. Si, malgré ces produits miracles maman n’est pas à l’aise avec les insectes piqueurs, donnez-lui en cadeau une veste moustiquaire. Puisque la veste est légère, bien ventilée et confortable, les bibittes ne verront plus maman comme un buffet. Prix variés.