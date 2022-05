Canadien: du repos pour Suzuki et Caufield

Nick Suzuki avait reçu une invitation pour porter les couleurs du Canada au Championnat du monde à Helsinki et Tampere, en Finlande, du 13 au 29 mai. Cole Caufield avait également la possibilité de défendre les couleurs des États-Unis à ce même tournoi.

• À lire aussi: Canadien: saison frustrante pour Gallagher

• À lire aussi: Drouin sera prêt pour le camp

• À lire aussi: Nick Suzuki remporte la coupe Molson

Photo Martin Alarie

Il n’y aura pas de choc entre les deux grands amis au Championnat du monde.

« J’ai décidé de ne pas y aller, je leur ai expliqué que je ne pouvais y participer en raison de blessures, a dit Suzuki au lendemain du dernier match de la saison. Je ne me souviens pas du match où je me suis blessé. Mais j’ai ressenti de la douleur dans le bas du dos. Blessé au bas du dos. J’ai enduré la douleur jusqu’à la fin de l’année. Je ne savais pas si je devais prendre une pause, mais je sautais des entraînements pour réussir à jouer les matchs. »

« J’ai aussi refusé une invitation, a renchéri Caufield. Je viens de vivre une longue saison après un court été pour me préparer. Je veux me concentrer sur la prochaine saison et passer du temps au gymnase. »

82 matchs

À sa troisième saison dans la LNH, Suzuki a terminé au sommet des pointeurs chez le CH avec 61 points (21 buts, 40 passes) en 82 matchs. Il est l’unique joueur au sein de l’équipe qui aura participé à toutes les rencontres de cette saison misérable.

« J’étais heureux de jouer tous les matchs, a souligné le numéro 14. J’ai aussi joué de chance puisque je n’ai pas manqué de temps malgré la pandémie de la COVID-19. J’ai atteint un objectif en participant aux 82 matchs. »

Un candidat pour le « C »

Le 12 octobre dernier, Suzuki a paraphé une prolongation de contrat de huit ans et 63 millions, soit une moyenne annuelle de 7,875 millions. Il entamera la première année de cette lucrative entente en 2022-2023.

Pour cette prochaine saison, Suzuki restera l’une des images fortes. Ce n’est pas un secret que l’avenir reposera sur ses épaules, tout comme celles de Caufield. Mais l’Ontarien pourrait également avoir une nouvelle lettre sur son chandail. Il fera partie des candidats pour devenir le prochain capitaine.

« Je veux toujours jouer un rôle de meneur, a répliqué Suzuki. Il y a plusieurs candidats au sein de l’équipe. Je ne contrôle pas ce choix, je ferai confiance aux dirigeants. »

« Je peux l’imaginer comme capitaine, a ajouté Caufield, qui partageait le podium avec son joueur de centre lors de ce bilan. Nick se comporte toujours bien sur la glace et à l’extérieur. Il est un pro à un jeune âge. Il est discret dans la chambre, mais il fait la bonne chose sur la glace. Il représente un bon modèle, il pousse les gars à se surpasser. »

Malgré un horrible début de saison, Caufield a trouvé une façon de finir l’année avec 23 buts en 67 matchs. Il a terminé à égalité avec Trevor Zegras, Michael Bunting et Lucas Raymond au deuxième rang parmi les recrues pour les buts. Tanner Jeannot, des Predators de Nashville, a terminé en tête avec 24 filets.

Romanov heureux

À la ligne bleue, Alexander Romanov représente aussi une grosse pièce du casse-tête du Tricolore pour le présent et l’avenir.

En fin de saison, Romanov s’est établi comme un membre important du top quatre, jouant régulièrement avec David Savard.

« Savy [Savard] est génial, a dit Romanov. Il m’aidait beaucoup. Il me parlait sur la glace, il voulait m’enseigner des choses. Je veux m’améliorer sur l’aspect offensif, c’est ma faiblesse selon moi. J’ai appris à jouer plus intelligemment cette saison, je gérais mieux mon énergie. Je courais moins sur la glace, j’étais moins stupide ! »

Assis sur la petite table dans la salle de conférence en compagnie d’un interprète russe, Romanov a répondu à la grande majorité des questions dans la langue de Bobby Smith.

Questionné au sujet de ses négociations futures avec Kent Hughes pour un nouveau contrat, le numéro 27 a été catégorique.

« Je n’ai pas encore parlé de cela avec mon agent, mais j’aime vraiment Montréal. Je veux rester le plus longtemps possible. Je veux jouer ici. »

Romanov pourrait devenir joueur autonome avec compensation.