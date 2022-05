BÉLANGER, Léopold



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Léopold Bélanger, survenu au CHUL, le 12 avril 2022, à l'âge de 82 ans. Il était l'époux de madame Jacqueline Mainville et le fils de feu madame Éliane Thibault et de feu monsieur Philippe Bélanger. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Stéphanie (Simon Berthelot) et Caroline (Roger D'Amour); ainsi que ses petits-enfants: Emma, Damien, Mélia, Mathias Alexis, Samuel et Louis Thomas. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il a rejoint tous ses frères et sa sœur décédés ainsi que leurs conjoints qui restent dans nos souvenirs: feu Philippe (feu Madeleine Caron), feu Camille (feu Thérèse Bourgault), feu Ferdinand (feu Marcelle Caron), feu Jean-Marie (feu Jacqueline Houde), feu Yvette (feu Ernest Landry), feu Raymond (feu Marielle Bourgault et Fleurette Douaire) et feu Maurice. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le vendredi 6 mai 2022, de 18 h à 21 h auL'inhumation des cendres aura lieu immédiatement après la cérémonie au cimetière Saint-Charles avec les proches. La famille tient à remercier le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au centre de recherche du CHU de Québec, téléphone : 418 525-4385 Site Web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/MDCH_GEN/