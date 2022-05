Gorton et Hughes devront être convaincants

Si les Rangers de New York ont vu leur modèle d’affaires se réaliser très rapidement, c’est avant tout grâce au marché des joueurs autonomes sans compensation.

• À lire aussi: Quels joueurs le CH devrait-il garder?

• À lire aussi: Canadien: le dossier complexe de Weber

L’arrivée d’Artemi Panarin a carrément amélioré l’équipe et le gardien Igor Shesterkin a permis aux jeunes joueurs de progresser plus rapidement dans un contexte approprié.

Les Rangers ont également profité du repêchage des joueurs amateurs pour réclamer Alexis Lafrenière, Kaapo Kakko et K’Andre Miller.

Et, finalement, Jeff Gorton, à l’origine de cette décision de relancer la concession des Rangers, a réussi quelques coups fumants, notamment l’acquisition du défenseur Adam Fox pour un choix de deuxième tour et un choix conditionnel.

Il est donc important pour Gorton et son homme de confiance, Kent Hughes, de pouvoir, dans un premier temps, attaquer le marché des joueurs autonomes sans compensation, tout d’abord avec plusieurs millions de dollars dans les coffres, ce qui s’annonce un exercice passablement complexe et avec des arguments de taille pour convaincre les joueurs ciblés que Montréal est une magnifique destination.

Dans un deuxième temps, comme les Rangers, le Canadien risque de gagner à la loterie et il a de fortes chances de sélectionner au premier rang du repêchage des joueurs amateurs.

Candidats intéressants

Le marché des joueurs autonomes offrira plusieurs options.

Si une équipe veut améliorer sa brigade défensive, il y aura de bons candidats. Kristopher Letang, Ben Chiarot, John Klingberg et Josh Manson.

Si on convoite un joueur de centre, peut-on s’attarder au dossier de Patrice Bergeron ?

Cependant, je vois mal le capitaine des Bruins dans un autre uniforme, lui qui appartient à l’élite du sport dans la grande région de Boston.

Qu’exigera Evgeni Malkin, lui qui, année après année, ne parvient pas à éviter l’infirmerie ? Vincent Trochek ? Rien pour s’énerver.

Il y a les gardiens : Marc-André Fleury et Darcy Kuemper. Fleury a 37 ans et Kuemper, 32 ans.

Gaudreau sera très convoité

Évidemment, Johnny Gaudreau sera le joueur convoité. Certains observateurs croient qu’il pourrait se retrouver à Philadelphie, près de chez lui.

Le joueur américain est l’un des candidats au trophée Hart, remis au joueur le plus utile à son équipe et il mérite d’être parmi le groupe des joueurs qui ont fait la différence au cours de la dernière saison.

Gaudreau pourrait-il être le Panarin du prochain marché des joueurs autonomes, un joueur pouvant représenter la solution à une organisation prête à dépenser des millions de dollars pour accélérer le processus de relance de la concession ?

Le Canadien n’est pas l’unique entreprise dans cette situation. À Buffalo, on se réjouit des succès de l’équipe en fin de saison. À Detroit, on n’a aucun souci avec le plafond salarial et il cadrerait parfaitement dans le plan de Steve Yzerman. Que feront les Blackhawks ?

Les équipes de la grande région de New York, les Devils et les Islanders, par exemple, pourraient convaincre Gaudreau.

Giroux ou Perron ?

Le marché des joueurs autonomes proposera également quelques joueurs intrigants : Claude Giroux par exemple. David Perron qui connaît une autre saison intéressante avec les Blues de St. Louis.

Il y a sûrement des candidats capables d’améliorer les chances de réussite du plan de relance des décideurs du Canadien.

Mais quand on termine au dernier rang du classement général, il faut que les négociateurs puissent trouver les mots et les arguments pour se faire convaincants. Et sur ce plan, Gorton et Hughes ont cette qualité et les deux ont travaillé des deux côtés de la table des négociations...

7 joueurs autonomes que le CH devrait viser

KRISTOPHER LETANG

Photo d'archives, Martin Chevalier

Défenseur | 35 ans | Pittsburgh

7,250 M$

Le duo Gorton/Hughes poussera très fort les négociations si le vétéran défenseur manifeste le désir de poursuivre sa carrière à Montréal. Letang connaît une saison exceptionnelle et, assurément, il donnerait du lustre à la brigade défensive qui, de prime abord, compterait sur Letang, Jeff Petry et David Savard du côté droit. Joel Edmundson et Alexander Romanov occuperaient un poste sur le flanc gauche.

FILIP FORSBERG

Photo d'archives, AFP

Ailier | 27 ans | Nashville

6 M$

Est-ce que Forsberg pourrait être un compagnon idéal pour Nick Suzuki et Cole Caufield ? Forsberg est un marqueur de 35 buts. Il ne craint pas le jeu physique sans oublier sa créativité. Si les Predators ne parviennent pas à s’entendre avec le joueur suédois, ce qui serait un dur coup dans les flancs pour cette organisation, il est bien évident qu’il attirera autant l’attention que Johnny Gaudreau.

NAZEM KADRI

Photo d'archives, AFP

Centre | 31 ans | Colorado

4,5 M$

Un joueur qui ne manque pas d’intensité. Son implication avec l’Avalanche du Colorado a été étonnante. Il est avant tout un joueur de centre avec beaucoup de ressources. Il possède un passé plutôt controversé, c’est un fait. Deux fois, les autorités de la ligue lui ont imposé des suspensions à la suite de son comportement pendant les séries éliminatoires. Cependant, il demeure un patineur capable de contribuer aux succès d’une équipe.

MARC-ANDRÉ FLEURY

Photo d'archives, AFP

Gardien | 37 ans | Minnesota

7 M$

Un cas particulier. Il a annoncé qu’il voulait disputer une autre saison, l’an prochain. Si Carey Price est sur la touche, pourrait-il s’avérer un gardien capable de partager le boulot avec Jake Allen. Sans aucun doute. Il n’a peut-être pas connu une saison à la hauteur de son talent, mais il évoluait avec l’une des pires formations de la ligue, les Blackhawks de Chicago. Terminer sa carrière avec le Canadien est sans doute une alternative à surveiller de près.

RYAN STROME

Photo d'archives, AFP

Centre | 29 ans | New York (Rangers)

4,5 M$

Un cas intéressant. Et Jeff Gorton le connaît bien. Strome a été un joueur de centre qui a contribué aux succès d’Artemi Panarin avec les Rangers, et vice versa. Il est un cas particulier dans le sens qu’il ne pourra exiger un salaire très élevé. Au cours des dernières saisons, il a toujours éprouvé des ennuis à s’entendre avec les Rangers, particulièrement lors des négociations de son contrat. La question qu’il faut se poser : peut-il connaître autant de succès sans Panarin à ses côtés ?

ANDREW COPP

Photo d'archives, AFP

Ailier | 28 ans | New York (Rangers)

3,640 M$

Ce sera un joueur convoité. Il n’a pas tardé à s’illustrer à son arrivée avec les Rangers et, du même coup, s’il parvient à se démarquer pendant les séries éliminatoires, il y a de fortes possibilités que sa valeur augmentera. Un joueur fiable autant en attaque que sur le plan défensif. Peut-il évoluer au sein des deux premiers trios ? Peut-être pas. Cependant, il est polyvalent. Donc, c’est un joueur qui peut évoluer par mesure défensive dans les derniers instants d’un match.

BRIAN RUST

Photo d'archives, AFP

Ailier | 29 ans | Pittsburgh

3,5 M$

Le risque dans le cas de Rust, c’est qu’il a raté plusieurs matchs dans le passé en raison de blessures. Quand il est en bonne forme, c’est un joueur qui peut aider son équipe en attaque et qui peut remplir un rôle sur le plan défensif. Il est rapide, il peut être créatif et il peut évoluer dans le Top six d’une formation. Quel sera son prix ? Par contre, il a beaucoup à offrir pour autant qu’il évite les blessures et pour plusieurs équipes, ça soulève quelques inquiétudes.