La carrière de Richard Séguin en 5 photos souvenirs

Guitare et harmonica

Photo d'archives

Années 1970. Richard Séguin enregistrait ses premiers albums solos. Déjà, il rêvait du pays idéal, il accolait des mots de justice et de liberté à sa musique, il imposait peu à peu son folk rock. Issu d’un quartier ouvrier de Pointe-aux-Trembles, au sein d’une famille de musiciens, entouré d’hommes de peu de mots, il avait beaucoup de choses à raconter.

Les Séguins

Photo d'archives

Richard Séguin et sa sœur, Marie-Claire, avec qui il forma le célèbre duo Les Séguins. Il chanta durant dix ans avec sa jumelle jusqu’en 1977, constamment sur la route, et enregistra quatre albums en quatre ans. Impliqués socialement, ils épousaient plusieurs causes, dont celles des Premières Nations, de l’écologie, de la justice et du désarmement. C’était il y a 50 ans !

Fiori-Séguin

Photo d'archives

Avec les amis Serge Fiori et Michel Rivard en 1978. Après Les Séguins, Richard se lançait dans une nouvelle aventure musicale avec Serge Fiori, le pilier d’Harmonium. Ensemble, ils lançaient l’album Deux cents nuits à l’heure qui deviendrait un mégasuccès. Les deux auteurs-compositeurs-interprètes raflèrent d’ailleurs plusieurs prix l’année suivante lors du tout premier gala de l’Adisq.

Grande popularité

Photo d'archives

À l’été 1989, il y a 33 ans, Richard Séguin, désormais sans son look hippie, ouvrait le Festival d’été de Québec. Il était au faîte de la gloire avec quatre albums solos très prisés à son actif, dont Double vie et Journée d’Amérique. L’année précédente, il avait participé à des festivals dans plusieurs pays du monde.

Récompenses

Photo d'archives

Au gala de l’ADISQ en 2001, Richard Séguin recevait le Félix du meilleur album folk contemporain pour Microclimat. En carrière, il a remporté un grand nombre de prix et de nominations. L’année suivante, en 2002, il exposait publiquement pour la première fois ses œuvres d’artiste graveur et il fondait le populaire Sentier poétique de son village Saint-Venant-de-Paquette.