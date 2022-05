Lafleur vous a tant aimés

On se le raconte, on rit, on pleure... On se rappelle qu’on n’oubliera jamais. Je me demande même si on réalise la grosseur du morceau qui s’en va, et c’est tellement plus profond que du hockey. Certains penseront que, comme René Lévesque, c’était plus chargé que de la politique.

Depuis presque une semaine, je me réveille et la première réflexion qui me vient à l’esprit est : « Ça s’peut pas. Guy est mort. »

Yvan Cournoyer est terriblement secoué, et comme un enfant qui n’y croit pas, il m’a dit : « On dirait qu’il va revenir... »

Évidemment, Martin Lafleur est incapable d’admettre dans son for intérieur qu’il ne reverra plus jamais son père. Et vous ? Dans ses grandes qualités, il y avait une constante, un dénominateur qui revenait toujours, et Guy en a fait une montagne dorée : faire plaisir. Autant il voulait vous soulever de votre siège quand il jouait, autant il a pris le ballon au vol quand on lui a annoncé ses problèmes cardiaques et son cancer. Dès qu’il s’est approché de l’hôpital, il est devenu porte-parole pour le CHUM et il a tout de suite contribué à amasser de l’argent et beaucoup de fric pour la fondation.

Et aussi, il est devenu volontaire pour des traitements expérimentaux pour aider... les autres. Il voulait encore donner.

C’est notre Guy Lafleur à nous qui a épousé d’innombrables causes en multipliant les sorties, les déclarations, les appuis. Et lorsque son fils Mark s’est retrouvé devant les tribunaux, comme un homme d’honneur, comme un père inconditionnel, il s’est tenu devant son fils comme pour le protéger, à côté de son fils pour l’encourager et derrière son fils pour le soutenir.

Ses fils, ses coéquipiers

L’automne dernier, Guy me donnait des nouvelles de Mark. Ses yeux sont devenus pleins de lumière.

« Mark, il va très bien. Il est devenu carreleur et il aime ça. Mark, tu sais, c’est un artiste. Ça fait qu’il est devenu bon et pas à peu près. »

Photo courtoisie

Avec une fierté émouvante et un petit moment de silence dramatique, il a ajouté : « J’ai toujours su... je le savais qu’il s’en sortirait, Mark. »

Guy l’avait bien dit à Paul Arcand : « Moi, Mark, jamais je vais l’abandonner. Jamais. »

Nouvel agent

Souvenez-vous il y a un peu plus d’un an lorsque Guy a fait savoir à tout le monde que, désormais, son agent était un certain Martin Lafleur.

Encore une fois, Guy rayonnait en expliquant comment Martin avait bien fait ça dans la négociation du film et ensuite avec le Canadien pour son rôle d’ambassadeur.

Magiquement, ses deux fils sont devenus ses coéquipiers et je connais une cinquantaine, sinon une centaine de gars qui vous diront qu’en tant que coéquipier et dans toutes les circonstances, Guy Lafleur, c’est le summum.

Avec les fans comme avec les boys

Depuis quelques jours, et plus que jamais, on vous rappelle partout, même si vous le saviez déjà, comment Guy était généreux, patient, assidu envers ses fans. Les photos, les autographes, les poignées de main, les accolades, vous ne trouverez jamais une seule personne qui s’est vu refuser un rapprochement.

Sachez qu’il était aussi intense avec ses coéquipiers qui, combien de fois, se sont levés de table au restaurant en constatant que quelqu’un avait ramassé toutes les additions.

Il n’a jamais été capitaine, mais il lui arrivait aussi de louer une suite dans un hôtel pour réunir et souder les boys.

Cet homme voulait être aimé parce qu’il aimait.

Guy n’en croyait pas ses yeux quand Guy Lamothe, le maire de Sainte-Sophie, dans les Laurentides, lui avait montré son tatouage. Oui, c’est un vrai.

En plein vol, fréquemment Guy se levait de son siège et allait donner un coup de main aux hôtesses de l’avion pour distribuer les lunchs ou ramasser les restants, et ce, même sur des envolées commerciales.

L’agent de bord

Imaginez les gens qui se faisaient dire : « Est-ce que vous avez terminé votre repas ? » et qui, en levant la tête, voyaient Guy Lafleur, le vrai.

Guy Lafleur c’était un caractère d’une puissance inimaginable. Il nous l’a démontré de façon tellement évidente et spectaculaire sur patin, mais ailleurs aussi.

Du caractère

Après son accident de 1981, il a décidé de ne plus toucher à l’alcool, et plusieurs années plus tard, quand il a accepté un petit verre de vin, ce ne fut plus jamais comme dans les années folles. Il s’était pris en main, il était devenu un autre homme après ce qui a failli le tuer à 30 ans.

Photo courtoisie

Du caractère ? Quand il a décidé de faire un retour dans la Ligue nationale après une absence de près de quatre saisons. Un tour de force inimaginable.

Quand il a décidé de devenir pilote d’hélicoptère. Concentré, tenace et déterminé, il est devenu un modèle, et bien sûr, excellent comme d’habitude.

Quand il a décidé de faire du bateau, il n’est pas allé sur la rivière ou le petit lac. Il est parti de Montréal, il a franchi tout le fleuve, il a dépassé la Gaspésie, et seul avec Lise, il s’est lancé dans la mer jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine.

Encore L’amour

Avant les Fêtes, quand il a décidé de couper la médication, les grands traitements, il ne voulait pas mourir, mais il assumait son cancer. Il voulait vivre encore pour donner, pour aimer.

Vous avez connu Guy Lafleur.

Réalisez--vous votre chance ?