Le PQ veut prioriser les soins à domicile

Le Parti Québécois (PQ) veut mettre fin au modèle des maisons des aînés et prioriser les soins à domicile dans le but d’améliorer leurs conditions de vie, qu’il considère comme « indignes » actuellement.

S’il est porté au pouvoir l’automne prochain, le chef Paul St-Pierre Plamondon compte faire passer de 22 à 50 % le pourcentage du budget alloué aux soins de longue durée qui est dédié au maintien à domicile, ce qui représenterait un réinvestissement de 2,7 milliards $ par année de façon récurrente, a-t-il détaillé dimanche matin.

« On constate que notre société fait des choix douteux en mettant de côté nos aînés, alors que leur apport sur notre bien-être et notre économie est gigantesque », explique M. St-Pierre Plamondon, en entrevue avec Le Journal.

Il a donc déposé son plan intitulé « Vivre et vieillir avec dignité » pour améliorer la condition de vie des aînés au Québec.

On prévoit notamment privilégier le vieillissement à la maison, améliorer la protection des droits des aînés, favoriser leur implication sociale et la mixité sociale entre les générations ainsi que mettre un frein à l’appauvrissement des aînés.

Un modèle non fonctionnel

Pour le Parti Québécois, le modèle des maisons des aînés, actuellement promu par la CAQ, est un « échec qui nous mène directement dans un mur ».

« Chaque place dans ces établissements coûte un million de dollars et, pendant ce temps-là, on ne dépense pas pour améliorer les soins à domicile. Et quand ils doivent aller en CHSLD, on accepte qu’ils vivent dans des conditions indignes », affirme le chef du PQ.

Ce dernier proposera un changement de cap sur le plan des dépenses, qui se comparent, selon ses dires, à ce qui se fait ailleurs dans le monde. On mentionne notamment l’exemple du Danemark, qui investirait 75 % de son budget en soins à domicile.

Si le PQ devait se retrouver au pouvoir en octobre prochain, un programme serait mis sur pied pour soutenir et faciliter la création de milieux de vie intergénérationnels.

Demander des comptes

Le modèle des maisons des aînés serait donc aboli, et les fonds seraient redirigés vers le maintien des aînés à domicile, entre autres. Il s’agira d’une principale priorité du parti pour les prochaines années, indique-t-on.

« Nos finances publiques ne peuvent pas soutenir ce modèle et, sur le plan humain, c’est scandalisant de voir comment nos aînés sont traités et qu’ils ne sont pas entendus », lance M. St-Pierre Plamondon.

« Un moment donné, il est temps de dénoncer le bilan de la CAQ sur cet aspect-là et de demander des comptes au gouvernement. »

Le Parti Québécois dévoilera plus de détails à ce sujet lors de son point de presse, dimanch matin, à Montréal.