Le salaire minimum augmentera dès dimanche

Les Québécois payés au salaire minimum bénéficieront dès dimanche d’une hausse de revenus de 0,75$ de l'heure. Selon Québec, cette hausse profitera à un peu plus de 300 000 travailleurs. Le salaire minimum attribué aux salariés rémunérés avec du pourboire augmente aussi de 60 sous, passant à 11,40$ de l’heure.

Selon ce qu’a rapporté Le Journal, 60% des travailleurs payés au salaire minimum en 2021 avaient entre 15 et 24 ans, et 70% d'entre eux étaient dans les commerces, l’hébergement ou la restauration. Près d’une personne sur deux (47%) à 13,50$ de l’heure travaillait dans une entreprise de moins de 20 personnes en 2021, et 62% y étaient à temps partiel. Neuf salariés sur dix n’avaient pas d’enfants, et 30% n’avaient pas de diplôme d’études secondaires en poche.

La possibilité d'obtenir 15$ de l’heure?

Cette hausse ne devrait pas être la dernière, selon ce que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a confié au bureau parlementaire le mois dernier. «Si le salaire horaire moyen monte comme c’est anticipé, on va atteindre le 15$ [l’heure] vraisemblablement [...]; on est enclins à aller vers ça et peut-être au-delà.»