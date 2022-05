L’envoûtante rivière Doncaster à Sainte-Adèle

Il y a encore des coins méconnus dans l’Nord et pourtant à la portée de tout le monde. C’est le cas du parc de la Rivière-Doncaster, à Sainte-Adèle, un endroit fort agréable pour marcher, pique-niquer et taquiner la truite.

À peine a-t-on emprunté un sentier à partir de l’accueil, qu’on se sent dépaysé par l’aspect sauvage de la rivière. Par endroits, on se croirait vraiment dans une forêt de l’arrière-pays. Pourtant, l’A-15 se trouve à seulement quelques kilomètres.

Facile d’accès

Je me souviendrai toujours du jour où j’ai croisé sur le sentier La Familiale (auparavant le Grand Sentier) un père avec son fils aveugle d’une vingtaine d’années qu’il tenait délicatement par le bras. Le type m’a salué d’un large sourire, comme quoi il semblait heureux d’être là.

Était-ce la quiétude des lieux ou simplement le plaisir d’entendre couler les rapides ? La facilité d’accès au sentier La Familiale devait aussi y être pour quelque chose.

On peut même y aller avec un fauteuil roulant ou avec une poussette. En début de saison, par précaution, il est toutefois bon de vérifier, avant le départ, si le sentier linéaire de 2 km est accessible sur toute la longueur.

Le long des rives

Vers l’est de la passerelle, à quelques pas de l’accueil, La Familiale longe la rivière de près. Vers l’ouest, la rivière la suit au début du parcours pour s’éloigner graduellement.

Photo courtoisie, André Chevrier

À moins d’être avec des enfants en bas âge, mieux vaut ne pas rebrousser chemin, car en empruntant le sentier no 1, vous allez découvrir la partie la plus spectaculaire de la rivière. Plutôt abrupt, jonché de roches et de racines, le trajet mène à des cascades entre des falaises.

Des rapides à la montagne

Pour profiter de la beauté de la rivière, un autre parcours est aussi à découvrir. Il suffit d’emprunter le sentier no 2 à l’est de l’accueil, au sud du cours d’eau et en pleine forêt, jusqu’au pont qu’on traverse pour revenir par La Familiale. Aller-retour : 2 km.

Photo courtoisie, André Chevrier

Si vous êtes tenté par une marche en montagne, c’est le sentier no 9 qu’il faut emprunter. Au sommet, à 373 m d’altitude, la vue porte sur d’autres montagnes des Laurentides. Trajet : 2 km aller-retour. Une fois revenu sur La Familiale, il fait bon relaxer au bord de la rivière.

LE PARC DE LA RIVIÈRE-DONCASTER

Sentiers : 10 km

10 km Chiens : autorisés en laisse

autorisés en laisse Droits d’accès (sur place ou en ligne) : 7 $ par personne de 15 ans et plus, 3 $ par enfant de 6 à 14 ans

7 $ par personne de 15 ans et plus, 3 $ par enfant de 6 à 14 ans Pêche à la truite (permis provincial requis)

Carte téléchargeable sur Ondago

★ sainte-adele.net/doncaster

