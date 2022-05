Les 25 ans de Dubmatique

Avant les Souldia, Loud, Alaclair Ensemble, Loco Locass, Koriass, les Dead Obies et autres qui cartonnent sur la scène rap et hip-hop québécoise, il y a eu Dubmatique. La force de comprendre, premier album de cette formation, a permis à ce mouvement musical d’éclore au Québec.

• À lire aussi: La fin des faible: le pouvoir des mots

• À lire aussi: La paix intérieure de Koriass

Lancé le 30 avril 1997, l’opus qui fête son 25e anniversaire remportait six mois plus tard le Félix de l’album de l’année dans la catégorie... rock alternatif. Il n’y avait pas, à cette époque, de catégorie hip-hop et c’est seulement en 1999 qu’elle fera son entrée au Gala de l’ADISQ.

Propulsé par l’immense succès de la pièce Soul Pleureur, La force de comprendre obtiendra le statut Platine avec des ventes totalisant 150 000 exemplaires.

« Lorsque je repense à cette époque, je revois ma jeunesse et je repense à un moment de notre carrière. On découvrait une nouvelle forme d’expression et un nouveau public qui était intéressé par cette forme musicale », a lancé Ousmane « OTMC » Traoré, lors d’un entretien.

Photo courtoisie

La formation constituée de Disoul (Jean-Philippe Bélinga), OTMC (Ousmane Traoré) et DJ Choice (Alain Benabdallah) a connu des débuts difficiles avant de connaître le succès.

Inspiré par le rappeur français MC Solar, le trio multiplie les spectacles, mais la route est parsemée d’obstacles. Phénomène très anglophone, le rap n’a pas la cote en français.

« On allait porter des cassettes à des compagnies de disques et elles se retrouvaient toujours du côté Non. On n’aurait jamais arrêté à faire de la musique, mais nous étions allés au maximum de ce qu’on pouvait faire », a-t-il indiqué.

Soul Pleureur

Dubmatique, qui avait remporté le prix de groupe de l’année dans la catégorie hip-hop, lors du premier gala MIMI, qui récompense la scène alternative locale, en 1995, attire l’attention des FrancoFolies. Le trio donnera un concert extérieur à l’été 1996.

C’est un peu plus tard, avec une nouvelle maquette de trois chansons, que Dubmatique signera un contrat avec l’étiquette montréalaise Tox Records, qui était derrière Mitsou et les BB.

Diffusé avant le lancement de l’album La force de comprendre, le vidéo-clip en noir et blanc de Soul Pleureur, avec, en vedette, la superbe voix de Barnev Valsaint, tourné à Montréal, joue à Musique Plus. Les radios qui étaient réticentes à faire jouer du rap suivent. La chanson monte dans les palmarès.

Ousmane « OTMC » Traoré avait rencontré Barnev Valsaint au Collège Dawson. Il était DJ lors d’un petit après-midi musical.

« On ne savait même pas s’il savait chanter. On a pensé à lui, lorsqu’on a eu l’idée de construire un refrain pour Soul Pleureur. On l’a invité à venir s’essayer et il faisait vraiment l’affaire », a-t-il raconté, à l’endroit de celui qui deviendra un des choristes de Céline Dion.

Pas de retour

Le groupe obtiendra une visibilité inespérée lorsqu’il se produira, en première partie des Backstreet Boys, lors de leur tournée québécoise en 1997, avec des arrêts au Centre Molson, au Colisée de Québec, à Chicoutimi et Rimouski.

L’album est lancé. En plus de Soul Pleureur, Plus rien n’est pareil, Un été à Montréal, Jamais cesser d’y croire et Dire contribuent au succès de cet album. Les mélodies et les textes sont accrocheurs et fonctionnent.

En 2019, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique souligne l’apport du trio et lui décerne un prix Classique pour la pièce Soul Pleureur.

« On peut le dire. On a ouvert les portes. C’est quelque chose qui serait difficile à recréer aujourd’hui. Les gens n’écoutent plus la musique de la même façon. À notre époque, les gens écoutaient, dans l’ordre, toutes les chansons de l’album, de la première à la dernière et ils lisaient les paroles. C’est un album qui a marqué son temps. Nous en sommes très fiers. On n’avait aucune idée que les gens étaient pour écouter encore notre album 25 ans plus tard », a indiqué OTMC.

Pas question de faire un retour pour Dubmatique. Ousmane Traoré précise que le groupe a pris la décision, récemment, de fermer toutes les portes.

« On va laisser vivre la musique sans le groupe », a-t-il laissé tomber, lui qui est en train de bâtir l’étiquette Yokobok.

Photo courtoisie

Dubmatique

Disoul (Jean-Philippe Bélinga)

OTMC (Ousmane Traoré)

DJ Choice (Alain Benabdallah)

Cinq albums