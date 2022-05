Les Bruins et les Hurricanes lanceront le bal des séries

Les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey débuteront lundi soir avec le premier match de la confrontation entre les Bruins de Boston et les Hurricanes de la Caroline, à Raleigh.

Le réseau TVA Sports diffusera tous les matchs du calendrier printanier, à commencer par ce duel numéro 1 opposant les Canes, champions de la section Métropolitaine, aux Bruins, première équipe repêchée dans l’Association de l’Est, qui s’amorcera dès 19 h.

Il sera suivi une demi-heure plus tard du premier match entre le Lightning de Tampa Bay et les Maple Leafs, à Toronto. En fin de soirée, les Blues de St. Louis et le Wild amorceront les hostilités dans l’Ouest au Minnesota (21 h 30), et les Kings de Los Angeles feront de même à Edmonton, contre les Oilers (22 h).

Mardi, ce sera au tour des Penguins de Pittsburgh et des Rangers de New York d’ouvrir le bal, dans la Grosse Pomme, à 19 h. Les Panthers de la Floride recevront la visite des Capitals de Washington à 19 h 30.

Finalement, l’Avalanche du Colorado sera l’hôte du premier duel contre les Predators de Nashville, à 21 h 30, puis les Flames de Calgary termineront ce premier tour d’horizon en accueillant au Scotiabank Saddledome les Stars de Dallas.