L’Océanic veut bâtir sur son dernier match

RIMOUSKI | Au lendemain d’un revers de 4 à 3 à Québec, et à la veille d’un affrontement face à ces mêmes Remparts, dimanche, mais cette fois à Rimouski, le directeur gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, souhaitait voir sa formation bâtir sur sa troisième période et transporter le tout dans le dernier match de la saison régulière.

« C’est un match important pour nous, pour nos partisans et pour les Remparts. Nous devons construire sur la troisième période de vendredi. Les gars auraient pu abandonner en arrière de 4 à 0, mais ce ne fut pas le cas. Les Cormier, Verreault, Mathieu, Soucy et Dumoulin ont pris les choses en main. On termine le match avec 16 chances de marquer contre 14, dont cinq de grade A contre une seule. Il y a du positif à retenir de ce match », a analysé Serge Beausoleil.

Dumoulin comme défenseur

Pour un deuxième match de suite, l’attaquant William Dumoulin a été utilisé comme défenseur et il a bien fait.

« Il a joué près de 30 minutes et il s’est très bien comporté contre une attaque aussi redoutable que celle des Remparts. Ces derniers n’ont aucun blessé et ils avaient exactement le même alignement que lors de leur dernière visite à Rimouski, le 11 mars. C’est loin d’être notre cas. Nous sommes privés de deux défenseurs pouvant jouer contre le meilleur trio adverse en Mathis Gauthier et Charles Côté, et d’un attaquant très important en échec avant et en protection de rondelle. Malgré tout ça, on tient tête à une équipe qui a 102 points au classement », a affirmé le pilote de la formation rimouskoise.

Cinquième rang

L’Océanic peut toujours espérer grimper au cinquième rang de l’Association Est de la LHJMQ, mais l’équipe doit absolument l’emporter dimanche et espérer un revers improbable des Mooseheads d’Halifax face aux Eagles du Cap-Breton.

« Contrôlons ce qu’on peut contrôler et concentrons-nous à finir la saison régulière sur une bonne note, avant de penser aux séries. Peu importe contre qui on jouera, ce sera une excellente équipe », a précisé Serge Beausoleil.

Le match revêt aussi une importance capitale pour les Remparts qui luttent avec les Islanders de Charlottetown pour le premier rang au classement général et le Trophée Jean-Rougeau qui s’y rattache.

Si Gabriel Robert est rétabli, lui qui est affaibli par le virus de l’influenza, il sera le gardien partant dimanche. Serge Beausoleil espère également le retour dans l’alignement de Mathis Gauthier.

Pour les blessés Charles Côté et Julien Béland, il faudra encore attendre, au moins jusqu’au début des séries, avant de les voir dans l’alignement. Alex Drover a marqué un but à chacun de ses deux matchs depuis son retour.