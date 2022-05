Marie-Chantal au Hilton

Photo courtoisie

La réputée cheffe Marie-Chantal Lepage (photo) a choisi d’élire domicile au Hilton Québec et son nouveau restaurant CABU boire et manger. La nouvelle cheffe mettra à profit ses 35 ans d’expérience à la barre de certaines des plus grandes tables de la région de Québec. Marie-Chantal compte bien charmer les foodies d’ici et d’ailleurs avec son menu signé Marie-Chantal, toujours centré sur les produits locaux. CABU boire et manger prévoit une réouverture progressive dans les prochaines semaines.

► restaurantcabu.ca.

Nouveau DG chez OES

À l’aube du 35e Téléthon, le conseil d’administration d’Opération Enfant Soleil (OES) m’annonce la nomination de Jonathan Gendron (photo) au poste de président-directeur général. Il succède à Julie Lemieux, qui a annoncé son départ en février dernier après avoir occupé ce poste durant les dernières années. Bachelier en communication publique de l’Université Laval, il avait occupé un poste de stagiaire bénévole chez Opération Enfant Soleil de 2005 à 2007, pour passer par la suite, au cours des dernières années, par Hill+Knowlton Strategies, Beenox, TACT Intelligence-conseil, et, plus récemment, chez Ubisoft Québec à titre de directeur des communications, et, depuis 2019, directeur Talents & Culture. Le 35e Téléthon OES sera diffusé à TVA le 5 juin en direct du Théâtre Capitole.

Nouvelle conseillère aux familles

Marie Eve Garneau, directrice aux opérations pour le Groupe Garneau thanatologue, m’annonce la nomination de Lisa-Marie Saint-Pierre (photo) à titre de conseillère aux familles pour le groupe. Diplômée du Collège Boréal de Sudbury en Ontario en services funéraires et thanatopraxie en 2014, elle a œuvré pendant plus de deux ans au Nouveau-Brunswick pour revenir au Québec par la suite. Groupe Garneau compte plusieurs établissements en Chaudière-Appalaches et en Mauricie dont l’imposant complexe funéraire de Lévis ouvert depuis octobre 2018.

En souvenir

Le 30 avril 1997. Quelques jours après la fin de la campagne infructueuse qu’a connue le Canadien et son élimination rapide dans les séries de fin de saison, Mario Tremblay (photo) annonce sa démission comme entraîneur-chef de l’équipe. Il profite du point de presse pour s’en prendre à certains journalistes qu’il accuse d’avoir cherché à le démolir.

Anniversaires

Gal Gadot (photo), actrice, productrice, mannequin israélienne surtout connu comme Wonder Woman, 37 ans...Charles Auger, de chez Chocolats Favoris, 43 ans...Kirsten Dunst, actrice américaine, 40 ans...Simon Bernier, vice-président Mode Avalanche, 53 ans...Jean Chaumette, directeur de territoire, Importations Activin, 76 ans...Jeff Brown, défenseur de la LNH (1986-97) avec les Nordiques de 1986 à 1989, 56 ans...Mario Tremblay (Méo pour les intimes) col bleu à la Ville de Québec, 62 ans... Stephen Harper, ex-premier ministre du Canada, 63 ans...Pierre Pagé, dirigeant de hockey québécois, DG des Nordiques (1990-94), 74 ans...

Disparus

Le 30 avril 2002 : Sylvain Lelièvre (photo) 59 ans, auteur-compositeur interprète natif de Québec... 2021 : Eli Broad, 87 ans, homme d’affaires et philanthrope américain connu pour avoir créé KB Home dans l'immobilier et SunAmerica (acquis par AIG en 1998) dans l’assurance.... 2020 : Sylvie Vincent, 79 ans, anthropologue et ethnologue québécoise... Wilbrod (Bill) Dobson, 84 ans, pionnier du ski de fond avec le Refuge de Saint-Adolphe (Stoneham) de 1969 à 2009... 2019 : Anne Bourguignon, dite Anémone, 68 ans, actrice française... 2018 : Rose Laurens, 65 ans, chanteuse française qui s'illustra avec la chanson «Africa» en 1982... 2016 : Réjean Lafrenière, 80 ans, ex-député libéral provincial de Gatineau (1989 à 2007) ... 2015 : Ben E. King, 76 ans, chanteur américain (Stand-By Me) ... 2015 : Patachou, 96 ans, chanteuse et actrice française... 2013 : Mike Gray, 77 ans, écrivain, producteur, scénariste et réalisateur américain... 2008 : Yvon Robert Junior, 65 ans, lutteur professionnel... 2002 : Sylvain Lelièvre, 59 ans, auteur-compositeur interprète... 1989 : Sergio Leone, 60 ans, réalisateur et scénariste italien.