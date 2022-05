Message aux gars bien dans leur peau

Je comprends le monsieur qui en a contre la publicité destinée à condamner la violence faite aux femmes qui passe à la télé. Moi-même je grince des dents quand je la regarde, car elle n’est pas conforme à la violence que certaines femmes vivent. Et chaque fois je me pose la question : pourquoi ce message n’est-il pas plus violent pour correspondre à ce qui se passe dans la vraie vie ? Pour ne pas choquer les oreilles délicates, je vous laisse y mettre le langage de votre choix.

Et en ce qui concerne la surveillance du cellulaire faite par un gars violent, il ne se contenterait pas de changer le code d’accès. Il s’en emparerait pour le jeter par terre et l’écraser avec ses deux pieds. Et encore une fois en traitant sa compagne de tous les noms d’église disponibles.

Pourquoi est-ce que le message diffusé actuellement, tout en laissant transparaître la menace qui rôde, est-il à ce point civilisé ? Est-ce pour ménager la sensibilité des femmes qui vivent au quotidien la véritable violence ? Comme il passe aux heures de grande écoute, est-ce qu’on souhaite ainsi ménager les enfants qui eux aussi en sont témoins ?

Pourquoi dans certains messages antérieurs sur le même sujet, on voyait la femme se ramasser avec la lèvre fendue et l’œil au beurre noir ? Dans la vraie vie, il y en a des bras cassés, des joues tuméfiées et des nez écrabouillés. Et même s’ils étaient rendus plausibles par des « Je suis tombée dans l’escalier de la cave ! », on entendait les

« ... mais quelqu’un t’a poussée quand même ? »

Cette violence ne se passe pas qu’en milieu défavorisé, elle se passe dans tous les milieux au Québec. Et on sait que ce genre d’homme cherche juste à prendre le contrôle sur Madame qui ne devrait respirer qu’en sa présence à LUI.

Votre suggestion Louise à l’effet qu’un autre message pourrait être produit pour faire savoir aux hommes que la violence des femmes envers eux existe aussi et que les autorités le savent, serait bienvenue selon moi. Des hommes battus à mort par leur femme ou l’autre personne qui partage leur vie, il y en a eu au cours des ans, mais on en parle tellement moins.

Pour clore mon message, je pense qu’il serait souhaitable qu’on donne des cours de civilité dans nos écoles. J’en ai pour preuve, et au-delà de la violence que je viens de décrire, que nos filles et nos garçons se parlent sans ménagement entre eux dans nos institutions scolaires, et que plus souvent qu’autrement, leur façon de le faire frise la violence, et a pour but évident de dévaloriser l’autre. Hey les boys ! Dites aux femmes de votre vie que vous les appréciez. Ça sera toujours ça de gagné, et ça rendra la vie de tout le monde plus harmonieuse.

Michelle, de Québec

Pour entretenir de bonnes relations avec ses semblables, il vaudra toujours mieux y aller par touches délicates quand on veut réveiller la conscience de l’autre, plutôt que d’y aller à fond la caisse et de le voir se murer dans ses convictions. N’est-ce pas d’ailleurs ce que vous espérez atteindre par votre proposition de cours de civilité dans les écoles ?

Souvenez-vous du sens profond de la litote, cette figure de rhétorique qui consiste à atténuer l’expression de sa pensée pour en dire plus dans les faits. Cette façon de caractériser une expression a justement pour but de susciter l’attention du récepteur pour qu’il voie un sens beaucoup plus fort dans les mots qu’il entend, que celui que ces derniers expriment. Ne pensez-vous pas que dire « Ce n’est pas mauvais », aura plus de portée que de lancer un « Ce n’est pas très bon ! », qui fermerait carrément la porte à l’écoute ? De là la subtilité du message télé sur la violence selon moi.