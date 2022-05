Quels joueurs le CH devrait-il garder?

Le Canadien a fait rêver les amateurs pendant quelques mois le printemps dernier mais cette étonnante performance cachait une situation qui, éventuellement, allait plonger l’organisation dans un bourbier l’entraînant dans les bas-fonds du classement général.

Pour le propriétaire, Geoff Molson, il n’y avait pas d’autres options que de faire le grand ménage.

Donc, une saison remplie de rebondissements.

Absence de Shea Weber.

Absence de Carey Price.

Congédiement de Marc Bergevin et de sa garde rapprochée.

Congédiement de l’entraîneur des gardiens, Stéphane Waite.

Congédiement de Trevor Timmins.

Arrivée de Jeff Gorton.

Embauche de Kent Hughes.

Des responsabilités accrues pour Martin Lapointe.

Départ de Tyler Toffoli, d’Artturi Lehkonen et de Ben Chiarot.

Jonathan Drouin encore une fois tenu à l’écart par les blessures.

Et de nombreux changements au niveau des effectifs.

Maintenant, pour le duo Gorton/Hughes, le plan de relance de la concession doit franchir la prochaine étape.

Repêchage, possibilité de choisir un premier rang.

Confirmer le retour de l’entraîneur Martin St-Louis.

Se préparer pour le marché des joueurs autonomes.

Tout en étant à l’écoute de toute proposition sérieuse.

Mais on devra avant tout se pencher sérieusement sur le dossier Price et s’assurer que le contrat de Shea Weber sera éliminé de la structure financière permettant à l’entreprise d’avoir plus de flexibilité au niveau du plafond salarial.

Carey Price peut-il contribuer à la relance de l’organisation ?

Si oui, dans quelle mesure ? Combien de matchs pourra-t-il disputer s’il est de retour – et c’est loin d’être une garantie – l’an prochain ?

Au cours des cinq dernières saisons, il a participé à 202 des 373 matchs disputés par le Canadien, une moyenne de 40 matchs par année. L’équation ne fonctionne pas considérant que le gardien touche un salaire de 10,5 M$. Par conséquent, à 35 ans, peut-il respecter les standards établis au cours de sa carrière ? La réponse est non.

Gorton et Hughes ont analysé toutes les options.

Le bilan de Price n’est pas très rassurant. Va-t-il de pair avec le modèle d’affaires des deux décideurs ?

Il est permis d’en douter.

Reste le dossier Weber.

Y a-t-il une équipe prête à tendre la main au Canadien et à accepter le contrat du défenseur ? C’est fort possible. Pour le Tricolore, c’est une nécessité de libérer l’organisation de toute responsabilité financière à l’égard du défenseur.

Quand le duo Gorton/Hughes aura résolu ces deux dossiers, il bénéficiera de plus de flexibilité au niveau des salaires.

Également, le statut de plusieurs patineurs a changé au cours de la dernière année. On doit donc se poser la question : oui ou non, un joueur sera-t-il de retour ?

Les gardiens

31 – PRICE, Carey, 35, 10,5 M$. Vous connaissez son dossier. ?

34 – ALLEN, Jake, 34, 2,875 M$. Il a fait son boulot avec distinction. ✓

30 – PRIMEAU, Cayden, 22, joueur autonome avec compensation, mais il a épuisé plusieurs options. ✓

35 – MONTEMBEAULT, Samuel, 25, joueur autonome avec compensation. Il a rendu de bons services. ✓

Les défenseurs

6 – WEBER, Shea, 36, 7 M$. N’est-il pas déjà à la retraite ? X

26 – PETRY, Jeff, 34, 6,25 M$. Mais Kent Hughes l’échangera si on lui fait une offre intéressante. ✓

58 – SAVARD, David, 31, 3,5 M$. Un défenseur fiable. ✓

44 – EDMUNDSON, Joel, 28, 3,5 M$. Un mentor pour les jeunes défenseurs. ✓

27 – ROMANOV, Alexander, 22, joueur autonome avec compensation. On devra lui accorder un nouveau contrat. Une belle éclosion cette saison. ✓

52 – BARRON, Justin, 20, 925 000 $. Une acquisition intéressante. ✓

54 – HARRIS, Jordan, 21, 842 500 $. Il montre de belles qualités. ✓

20 – WIDEMAN, Chris, 32, joueur autonome sans compensation. Il faut faire place aux jeunes. X

– GUHLE, Kaiden, 20, 894 167 $. Un joueur talentueux. ✓

64 – SCHUENEMAN, Corey, 26, joueur autonome avec compensation. D’autres défenseurs se joindront à l’équipe. X

Les attaquants

14 – SUZUKI, Nick, 22, 7,875 M$. Le meilleur attaquant et possiblement le prochain capitaine. ✓

11 – GALLAGHER, Brendan, 30, 6,5 M$. Son contrat fait peur aux autres formations. Mais s’il y a une opportunité de réaliser une bonne transaction d’affaires, le Canadien devra procéder. ✓

92 – DROUIN, Jonathan, 27, 5,5 M$. Qu’a-t-on à perdre ? Il s’agit de la dernière année de son entente. ✓

17 – ANDERSON, Josh, 27, 5,5 M$. Le Canadien a besoin d’un joueur de sa stature. ✓

68 – HOFFMAN, Mike, 32, 4,5 M$. Mais quel directeur général voudra transiger pour un joueur aussi dispendieux ? X

28 – DVORAK, Christian, 26, 4,45 M$. Sous la direction de Martin St-Louis, il a bien fait. Blessé, il n’a pu justifier son statut. ✓

40 – ARMIA, Joel, 28, 3,4 M$. Si le Canadien peut effectuer une bonne transaction. X

41 – BYRON, Paul, 33, 3,4 M$. Blessé très souvent au cours des derniers mois. X

71 – EVANS, Jake, 25, 1,7 M$. Un joueur de centre utile et aussi à bon prix. ✓

24 – PITLICK, Tyler, 30, 1,75 M$. Il a bien fait, mais c’est insuffisant dans le contexte actuel. X

85 – PERREAULT, Mathieu 34, 950 000 $, joueur autonome sans compensation. On souhaite qu’une équipe montrera un intérêt. X

32 – PITLICK, Rem, 25, 917 637 $, joueur autonome avec compensation. En raison de son âge. Mais pas à n’importe quel prix. ✓

22 – CAUFIELD, Cole, 21, 880 833 $. Il représente avec Suzuki l’avenir de la formation en attaque. ✓

25 – POEHLING, Ryan, 23, 750 000 $. Mais il n’a plus d’options. A-t-on songé à une place sur le flanc gauche ? ✓

45 – DAUPHIN, Laurent, 27, 750 000 $, joueur autonome sans compensation. Mais il pourrait aider la formation de la Ligue américaine. X

55 – PEZZETTA, Michael, 24, 750 000 $, joueur autonome avec compensation. Peut-être un contrat pour le Rocket. X

56 – YLONEN, Jesse, 22, 850 833 $. Peut-il jouer le même rôle qu’Artturi Lehkonen ? Possible. ✓