Respectons nos soignants

Avec les débats d’actualité en lien avec la nécessité de réformer le réseau, nous devons traiter de cet enjeu que représente le manque d’implication de certains Québécois dans leurs démarches auprès d’un système de services sociaux et de soins de santé gratuits.

J’aimerais porter ici votre attention sur le mot GRATUIT, car on dirait que certaines personnes se permettent un je‐m’en-foutisme irrespectueux envers un réseau fragile, chose qu’elles n’oseraient pas, j’en suis convaincu, si les services reçus provenaient d’une entité privée chargeant la totale, soit le coût réel de chaque petite action sociale ou médicale lorsqu’on évolue hors des soins universels étatiques.

Manque de civilité

En discutant avec mes proches et autres individus travaillant dans le domaine, je suis souvent choqué par le manque de civilité et de respect de certains utilisateurs.

Pensez quelques secondes à la fois où vous ou un membre de votre entourage êtes allés chez le vétérinaire pour en ressortir avec une facture salée et imaginez un peu combien peut coûter à l’État une simple visite à l’urgence avec quelques examens. Je n’ose pas penser aux coûts réels d’une hospitalisation de longue durée ou d’une intervention chirurgicale plus complexe.

Dans un contexte de ressources limitées, de gratuité des services et d’un personnel déjà mis à mal par des années de mauvaise gestion et présentement frappé de plein fouet par une pandémie mondiale, je ne comprends pas que des gens se permettent de manquer des rendez-vous sans aviser, de ne pas se présenter à certains traitements ou, encore, de ne simplement pas être au domicile lorsqu’une professionnelle se déplace à la maison.

Des cas qui arrivent trop souvent

Cela peut sembler une chose rare ou explicable dans un contexte donné, mais en écoutant ceux qui travaillent dans le système, ce phénomène arrive souvent, trop souvent. Que l’on parle d’une absence injustifiée lors d’une visite de suivi d’une travailleuse sociale dans l’unité familiale en lien avec une problématique donnée, ou bien d’un patient qui ne se présente tout simplement pas à ses injections valant plusieurs milliers de dollars et qui ne seront malheureusement pas récupérables, les histoires sont effarantes.

Chaque rencontre manquée, chaque traitement boudé, chaque geste non posé, peu importe que cela soit par mégarde, par désintérêt ou par manque de considération pour les services publics, ce sont des soins que ne reçoivent pas ceux sur les listes d’attente. Ce sont des dysfonctions corporelles, familiales et psychologiques qui perdurent en attente de traitements pour bien des gens désirant s’impliquer activement dans leurs démarches, pendant que certains font la fine bouche en ne réalisant pas la chance qu’ils ont de jouir d’un système universel, pour lequel nos prédécesseurs se sont battus.

Par respect pour les travailleurs du réseau, par empathie pour les gens en attente de traitements ou de services, mais, surtout, par considération pour la collectivité et le bien commun, je nous en prie, ne tenons rien pour acquis et portons une attention particulière à nos rendez-vous, nos examens et nos rencontres, car nous n’avons pas les moyens de dilapider nos ressources en vain, de déplacer notre personnel pour rien et de priver, pendant ce temps, des Québécois malades qui ne souhaitent que recevoir des soins.

Notre système est malade et nous devons en prendre soin individuellement, à la hauteur de nos capacités, en ne le surutilisant pas inutilement et en nous impliquant dans nos suivis, car rien ne garantit que sans cela nous serons en mesure de conserver une telle qualité de services gratuitement, pour tous, dans un avenir rapproché.

Jonathan Brisebois-Lépine, bachelier en travail social et détenteur d’un B.A.A., Prévost