Thomas Chabot au Championnat du monde

Le défenseur des Sénateurs d’Ottawa Thomas Chabot aurait accepté l’invitation de Hockey Canada à représenter son pays au Championnat du monde.

• À lire aussi: Jeff Petry: une porte ouverte

• À lire aussi: Les Bruins et les Hurricanes lanceront le bal des séries

C’est ce qu’avançait le réseau TSN samedi.

Les «Sens» n’ont pas été en mesure de se qualifier pour les séries éliminatoires de 2021-2022, et ce, pour une cinquième campagne de suite.

Chabot a été le joueur le plus utilisé chez les Sénateurs cette saison, lui qui a passé 26 minutes et 12 secondes sur la surface glacée par partie, en moyenne. C’est la deuxième plus grosse moyenne dans la Ligue nationale, après celle de l’arrière des Blackhawks de Chicago Seth Jones (26:13).

En 59 rencontres de 2021-2022, le natif de Sainte-Marie a touché la cible sept fois et fourni 31 mentions d’aide pour 38 points; il a maintenu un différentiel de -3. Il s’agira par ailleurs d’une troisième participation de Chabot au Championnat du monde.

De plus, ses coéquipiers des Sénateurs Drake Batherson (Canada) et Tim Stützle (Allemagne) seraient également de la compétition, qui se déroulera du 13 au 29 mai prochains en Finlande.