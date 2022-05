Un ex-fugitif fait un don record de 159 millions $ à l’Université de Montréal

Le plus important don jamais fait à l’Université de Montréal (UdeM) provient d’un homme d’affaires méconnu qui a fait fortune avec une entreprise présente dans un paradis fiscal et qui a été condamné à six mois de prison pour des délits d’initiés commis dans les années 1970.

• À lire aussi: Don historique de 159 millions $ à l’Université de Montréal pour les matériaux de pointe

La semaine dernière, François Legault et deux de ses ministres ont participé à l’annonce de ce don record de 159 millions $ effectué par la Fondation Courtois, présidée par Jacques Courtois Jr.

Ce septuagénaire est l’un des fils de l’avocat Jacques Courtois, qui a été président des Canadiens de Montréal de 1972 à 1979.

En 1977, à l’âge de 29 ans, Jacques

Courtois Jr a été nommé vice-président responsable des fusions et acquisitions à la célèbre banque d’affaires Morgan Stanley, à New York. Une ascension extraordinaire pour ce diplômé de la prestigieuse Harvard Business School.

En février 1981, toutefois, M. Courtois a été accusé de fraude et de complot aux États-Unis pour des délits d’initiés commis de 1975 à 1978. Il s’est servi d’informations confidentielles pour acheter, à bas prix, des actions d’entreprises qui faisaient l’objet de projets d’acquisition. Il a également communiqué de telles informations à d’autres investisseurs, indiquent des documents judiciaires consultés par Le Journal.

Demande d’extradition

Selon un article du New York Times de l’époque, ces délits ont permis à Jacques Courtois Jr et à quatre complices d’empocher des profits de quelque 600 000 $ US.

Ce n’est qu’en décembre 1983 qu’il a plaidé coupable, à New York. Entre-temps, il s’était marié en Colombie et avait échappé à une demande d’extradition, a relaté l’agence de presse UPI.

En février 1984, il a été condamné à purger six mois de prison, à rembourser 150 000 $ US et à payer une amende de 10 000 $ US, apprend-on dans des documents d’archives de la Securities and Exchange Commission.

M. Courtois a ensuite travaillé au développement de Quala, une entreprise colombienne fondée en 1980. Quala est aujourd’hui un géant des produits alimentaires en Amérique latine.

Vente à Unilever

En 2018, Quala a vendu sa division de produits de beauté et d’entretien ménager, qui a généré des ventes de 400 millions $ US en 2016, à la multinationale européenne Unilever, pour une somme inconnue.

Cette division comptait huit filiales aux îles Vierges britanniques, un paradis fiscal, indique une publication sur le site web du cabinet d’avocats Conyers.

« Recourir à un paradis fiscal n’est pas illégal », rappelle Franck Jovanovic, professeur d’économie et de finance à l’Université TÉLUQ. C’est la transaction avec Unilever qui a permis à la Fondation Courtois de s’engager à verser 159 millions $ à l’UdeM, a récemment expliqué Jacques Courtois Jr à La Presse.

M. Courtois a refusé de répondre aux questions du Journal.

Pas d’enquête approfondie

Au cours d’un entretien téléphonique, le recteur de l’UdeM, Daniel Jutras, a indiqué qu’il était au courant des délits d’initiés de Jacques Courtois Jr.

« On ne fait pas d’enquête policière pour chacun des donateurs, a-t-il déclaré. On n’a pas l’habitude de faire ça et on n’avait pas de raison de le faire dans ce cas-ci très certainement. »

Vous avez un scoop à nous transmettre? Vous avez des informations à nous partager à propos de cette histoire? Vous avez un scoop qui pourrait intéresser nos lecteurs? Écrivez-nous à l'adresse jdm-scoop@quebecormedia.com ou appelez-nous directement au 1 800-63SCOOP.

Patrice Poitevin, un ancien policier de la GRC qui a fondé le Centre canadien d’excellence en anticorruption, estime que la décision ou non de procéder à une vérification diligente se fonde sur le « profil de risque » d’une personne. Il croit que l’UdeM a pris la bonne décision dans le cas de M. Courtois.

M. Jovanovic se demande néanmoins si l’UdeM n’aurait pas dû pousser ses recherches plus loin.

« Vis-à-vis de sa responsabilité sociale, une université est en droit de poser plus de questions à une fondation. [...] Associer son nom à celui de l’UdeM, ce n’est pas rien », affirme-t-il.

Le don de 159 millions $ a notamment servi à mettre sur pied l’Institut Courtois, spécialisé dans les nouveaux matériaux. Lors de la conférence de presse de la semaine dernière, Jacques Courtois Jr a dit espérer que sa contribution aide à améliorer la « souveraineté technologique » du Canada.

Fondation Courtois

Actifs en 2021 : 168 M$

Actifs en 2017 : 23 M$

Avec la collaboration de Nicolas Brasseur, Bureau d'enquête