Une doudou que les enfants s’arrachent!

En format tout-carton ou en album, La doudou charme à tout coup ! Les huit premiers ouvrages de la série se sont écoulés à près de 100 000 exemplaires. L’autrice Claudia Larochelle nous convie maintenant au zoo, avec sa doudou.

Au zoo avec la doudou, le plus récent tome de votre série, est un album tout-carton. Qu’est-ce qui vous plaît de ce format ?

Je trouvais qu’il n’y avait pas beaucoup de tout-carton au Québec, faits par des Québécois. J’adore ce format, parce que c’est l’initiation à l’amour des livres, avec les enfants. C’est leur premier contact avec la lecture ; il ne faut pas rater ça ! Il y a quelques années, j’ai eu un gros coup de cœur pour Une patate à vélo d’Elise Gravel, qui est devenu un classique chez moi. J’ai donc eu envie de faire des tout-carton qui vont devenir, dans les foyers, une collection prisée, adorée, aimée.

Qu’est-ce qui attend notre chère doudou, dans cette nouvelle aventure ?

Elle se promène au zoo et on la cherche... Où est-elle passée ? Le soleil est très chaud, peut-être que la doudou a eu envie de faire de l’ombre à la girafe ? Mais non, elle n’aime pas les hauteurs ! On explore plusieurs possibilités où la doudou pourrait être. On voulait mettre la doudou dans un contexte de zoo, car l’été arrive et les enfants aiment les animaux.

Justement, comment choisissez-vous les prochaines aventures de la doudou ?

Je regarde ce que font les enfants, leurs passions, et je les écoute. Puis, j’ai gardé des goûts d’enfant, surtout au point de vue de la bouffe. Je suis gourmande et les enfants sont très gourmands (rires) ! La doudou qui aimait trop le chocolat a été le plus grand succès de la série, jusqu’à maintenant, et ce n’est pas étonnant, puisque les enfants adorent le chocolat. Je crois qu’il faut leur parler, à eux, de ce qu’ils aiment. Et la doudou, c’est eux !

Les livres, la peluche, une série animée en développement ; la doudou a son propre empire. Vous êtes une femme d’affaires inspirante pour d’autres autrices et les jeunes lectrices qui vous suivent !

Oh, c’est gentil, mais c’est difficile de se voir soi-même ainsi ! Je suis quelqu’un qui aime admirer et ce sont beaucoup des femmes qui m’inspirent. Je m’entoure de gens que j’admire et je vais chercher des conseils auprès de mes amies, par exemple India Desjardins. Elle est mon amie et une grande source d’inspiration. Elle fait que je m’améliore comme femme autrice et féministe. Être moi-même une inspiration, c’est certain que ça fait plaisir, mais j’ai du mal à y croire, car j’ai tellement l’impression d’y aller à l’instinct !

Personnellement, quel est votre incontournable au zoo ?

J’ai un gros faible pour l’aquarium. J’aime les poissons et les animaux aquatiques. Puis, j’ai un gros faible pour le comptoir de poutine (rires) !