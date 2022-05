«Vanlife»: un kit pour aménager son VUS

MONTRÉAL - Spécialisée dans la location de fourgonnettes aménagées, l’entreprise montréalaise Le Baroudeur propose aussi des kits de conversion pour les voitures. Elle vient de lancer, ce printemps, un modèle spécifique pour les VUS et les véhicules urbains.

«On s’est rendu compte que dormir dans son auto devenait de plus en plus populaire dans les dernières années, explique Gabriel Jousset, le fondateur. On avait déjà développé des kits pour les minivans et les fourgonnettes. Ce n’était pas encore le cas pour les SUV».

C’est désormais chose faite pour cette catégorie de véhicules de plus en plus aimée des automobilistes.

PHOTOS COURTOISIE LE BAROUDEUR

Quels aménagements?

La structure est un enchevêtrement modulable de panneaux contreplaqués et multiplis. Cela permet, selon la configuration choisie, de dormir sur un lit (simple ou double) ajustable et de disposer d’une cuisine sur tiroirs avec évier, de rangements optimisés et même d’une table pour l’extérieur.

Conçu et fabriqué à Montréal à partir du Toyota Rav4, ce kit s’adapte à de nombreux modèles de véhicules et se fixe rapidement, en 5 minutes, selon le constructeur.

«On vise le baroudeur ultime, explique Gabriel Jousset. Celui qui veut faire de la route, avec un confort minimaliste, mais qui n’a pas ou plus le goût de dormir dans sa tente, sur un matelas de sol. Cela peut aussi convenir à deux personnes pour des petites escapades, les fins de semaine.»

Prix de vente de ce kit : 1295 $. Cela n’inclut pas le matelas – qui peut s’acheter directement auprès du Baroudeur pour 350 $ – ni certains équipements : le réchaud, le boyau de propane flexible, la réserve d’eau et les sangles de fixation.

Il est possible de se déplacer dans les locaux de l’entreprise pour magasiner et faire installer ce kit de conversion.

Rappelons que Le Baroudeur propose aussi, en plus de la location de vans aménagées, la vente et la location de tentes de toit ainsi que des kits pour minivan ou fourgonnette et des cuisine de coffre « Cuis’In ». Ce ne sera toutefois pas possible de louer le kit pour VUS.