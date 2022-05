Ambiguïté et incertitude

« Dans le cas de Carey, ce n’est pas noir ou blanc. On se retrouve dans une zone grise. On va se parler, mais pour l’instant, on manque d’informations. Il n’est pas à 100 % », dixit Ken Hughes.

« Ai-je eu le sentiment que c’était mon dernier match avec le Canadien ? Effectivement, ce fut une journée très émotive. S’il s’avère que c’est le cas, je m’en souviendrai toute ma vie. Mais pour le moment, je vais chercher à obtenir des réponses à des interrogations. Notamment pourquoi, après un match, mon genou enfle », dixit Carey Price.

« Je suis heureux d’être de retour dans la Ligue nationale. J’adore le hockey. Est-ce que j’ai apprécié chaque minute ? La vie n’offre pas toujours des moments exaltants. Mais c’est justement en pensant aux bonnes expériences que tu oublies parfois les mauvaises passes », dixit Martin St-Louis.

Ce qu’on doit retenir, avant tout, c’est l’avenir incertain de Price.

Une situation pour le moins ambiguë, d’autant plus qu’il consultera un autre médecin parce que sa dernière rencontre avec le chirurgien de New York ne lui a pas plu du tout.

« Je ne crois pas que mon corps me permettrait de disputer 60 matchs si jamais je n’avais plus aucun souci avec mon genou », a aussi ajouté Price.

Incertitude

Ça laisse les décideurs dans l’incertitude, une situation compliquant la réalisation de certains objectifs.

Par moments, Hughes prenait bien son temps avant de répondre à une question au sujet du gardien. Ses hésitations indiquaient-elles qu’il possédait des informations pertinentes, mais qu’il ne pouvait les dévoiler ? C’est fort possible. Le dossier du plafond salarial, du marché des joueurs autonomes sans compensation, des négociations avec certains joueurs, tout est relié à l’état de santé de Price.

Jouera-t-il ? Ne jouera-t-il pas ?

Ce qu’on doit retenir surtout, ce sont les propos du principal intéressé, qui n’offrent rien de bien rassurant.

Par conséquent, on ne pouvait s’attendre à ce que Hughes soit plus précis sur la stratégie de l’organisation. Certes, il ne ferme pas la porte au marché des joueurs autonomes sans compensation.

« C’est évident que si nous échangeons Jeff Petry, il nous faudra le remplacer par un vétéran, on en est bien conscients. Il y a aussi le dossier Shea Weber dont je ne peux discuter en raison de clauses confidentielles. »

Et on sait que Kristopher Letang sera la cible.

Peut-on croire que le dossier Weber connaîtra un dénouement dans les prochaines semaines. La réponse est oui, ce qui donnera plus de flexibilité pour le plafond salarial.

Que Hughes ait insisté sur le développement des jeunes joueurs ne m’a pas surpris du tout. Le Canadien possède plusieurs choix de repêchage et entreprend un processus de relance de la concession en misant justement sur les jeunes patineurs... tout en s’assurant qu’ils pourront gravir les échelons dans un environnement propice.

Développement

Donc, ne vous attendez pas à ce que le Canadien utilise trois jeunes défenseurs l’an prochain. « Le développement est notre principale priorité. » Kaiden Guhle, Justin Barron, Jordan Harris pourraient bien faire des séjours avec le Rocket selon leurs performances et selon leur progression.

À partir de l’an prochain, le duo Gorton/Hughes, ayant profité des derniers mois pour évaluer tout le personnel administratif ainsi que les effectifs au niveau de la surface de jeu, lancera à tous les niveaux le fameux processus de relance de la concession.

Même si on demeure dans l’incertitude au sujet de Price, Hughes n’a pas caché que l’acquisition d’un autre joueur de centre fait l’objet de plusieurs discussions.

« Mais encore là, les équipes protègent bien leurs meilleurs joueurs de centre. Peut-être que ça pourrait passer par le recrutement. »

Fait-il allusion à Shane Wright, le joueur occupant le premier rang dans le répertoire de plusieurs recruteurs ?

Quand Martin St-Louis s’est amené à la tribune, le ton a changé. Et pour ceux qui souhaiteraient voir un ex-entraîneur-chef l’accompagner derrière le banc, la réponse n’a pas tardé : « J’aime bien mes adjoints. J’ai une excellente relation, ils se font l’avocat du diable et j’aime ça. Et n’allez pas croire qu’ils sont inexpérimentés : plusieurs jouaient encore il y a quelques années et certains d’entre eux ont acquis beaucoup d’expérience derrière un banc. »

En d’autres mots, le message de St-Louis est clair. Pourquoi modifier ce personnel en qui il voue une grande confiance ? S’il en est ainsi, il est essentiel pour l’entraîneur de profiter d’un environnement où il peut travailler en toute quiétude.

Et quel sera son plan ?

On a senti un peu d’impatience chez l’entraîneur.

« Il est encore trop tôt... non je n’ai pas encore de plan pour l’an prochain. »

Quel plan aurait-il déjà concocté alors qu’il ignore quelles décisions prendront les décideurs de l’équipe au niveau des effectifs. Des vétérans quitteront. Des joueurs de soutien quitteront.

« Ce que je retiens de cette première saison... le souvenir que je garde, eh bien, c’est l’expérience acquise... »

Une sage décision

Sur le plateau, côte à côte, on a regardé le nouveau visage du Canadien.

Certains auraient souhaité que Nick Suzuki et Cole Caufield se dirigent vers l’Europe pour participer dans quelques semaines au Championnat du monde de hockey, mais les deux jeunes joueurs ont pris une décision, une sage décision.

Ils n’iront pas.

Suzuki vient de disputer 82 matchs. À pareille date l’an dernier, il était impliqué dans les séries éliminatoires. Caufield également. Ils ont disputé plusieurs matchs au cours des derniers mois et Suzuki n’a pas caché que c’était le bon moment pour guérir les petits bobos et prendre quelques moments de répit.

« Jouer tous les matchs, c’est un des objectifs de tout joueur. Être disponible et offrir de bonnes performances, c’est essentiel, » a-t-il dit. Mais il devait ajouter : « Même quand tu n’es pas toujours à ton mieux physiquement, tu dois affronter l’adversité. Heureusement, j’ai eu la permission de rater quelques entraînements afin de profiter de soins appropriés. »

Qu’ont-ils retenu de la dernière saison ?

« Nous avons obtenu plusieurs minutes de jeu et été invités à remplir plusieurs missions, c’est une expérience unique, » a souligné Suzuki.

Au fait, Caufield prône la candidature de Suzuki pour le poste de capitaine de l’équipe.

Un choix judicieux.