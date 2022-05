Bo Bichette et les Jays évitent un match sans point ni coup sûr

Bo Bichette a mis fin aux espoirs de match sans point ni coup sûr de Framber Valdez avec éclat, dimanche, à Toronto, en frappant un circuit de deux points dans une victoire de 3 à 2 des Blue Jays contre les Astros de Houston.

Le coup de canon est survenu en fin de sixième manche. Il s’agissait d'ailleurs de la première longue balle accordée par Valdez (1-2) en cinq matchs cette saison.

Matt Chapman, qui a atteint le premier but à la suite d’une erreur défensive commise à l’arrêt-court, a mis un terme à la soirée de travail de Valdez en septième manche. Le nouveau venu chez les Jays a ensuite inscrit le point de la victoire grâce à un simple de Santiago Espinal.

Le Dominicain a finalement permis trois points, deux coups sûrs et deux buts sur balles en six manches et un tiers de travail.

Si Valdez a bien fait, Kevin Gausman (2-1) a également bien joué. Il a ajouté 10 retraits au bâton à son dossier pour un total de 41 répartis sur 31 manches et deux tiers en cinq matchs. Il n’a par ailleurs concédé aucun but sur balles ni aucun coup de circuit depuis le début de la saison.

Dimanche, il a malgré tout accordé deux points et six coups sûrs en six manches et un tiers sur la butte. Aledmys Diaz, avec un simple en sixième, puis Niko Goodrum, avec un double en septième, ont été à l’origine des deux points des Astros.

Jordan Romano, quant à lui, a ajouté un 11e sauvetage en 12 tentatives à son dossier. Cette fois, il a notamment eu besoin de l’aide de George Springer, qui a effectué le deuxième retrait à l’aide d’un attrapé spectaculaire au champ droit en début de neuvième.

Les Blue Jays amorceront lundi la dernière de trois séries consécutives à domicile. Cette fois, ce seront les Yankees de New York – meneurs au classement de la Ligue américaine – qui seront de passage au nord de la frontière canado-américaine pour trois rencontres.