Cannabis et animaux: pas vraiment un bon mélange !

Le cannabis a été légalisé en 2018 au Canada et depuis, on constate une augmentation importante et significative du nombre de cas d’intoxication au cannabis chez les animaux de compagnie. Découvrons-en un peu plus sur le sujet.

La légalisation du cannabis au Canada, ainsi que dans plusieurs États américains, coïncide avec une augmentation du nombre de cas d’intoxication rapportés chez les animaux de compagnie. Pour en savoir davantage sur ce phénomène, un groupe de chercheurs en médecine vétérinaire de l’Université Guelph a réalisé un sondage en 2021 auprès de 251 médecins vétérinaires, principalement canadiens, mais aussi américains, dont les résultats viennent d’être publiés et confirment l’augmentation significative de cas d’intoxication rapportés dans les deux pays suivant la légalisation.

Sans grande de surprise, le chien est l’animal le plus souvent impliqué dans les cas d’intoxication au cannabis (près de 80 % des cas rapportés), mais il n’est pas le seul ! D’autres espèces animales ont été intoxiquées à la marijuana : plusieurs chats, des furets, quelques iguanes, un cacatoès et un cheval.

L’ingestion accidentelle de cannabis par les animaux est en cause dans près de la totalité des cas. Eh oui ! Les gens laissent sans doute traîner leurs drogues récréatives ou ne les mettent pas en lieu sûr et les animaux sont souvent curieux en plus d’être de fins goûteurs !

Il y a aussi, malheureusement, quelques cas d’administration intentionnelle, ce qui n’est guère reluisant. Le cannabis sous forme de produits comestibles est le plus souvent impliqué, mais suit en deuxième place le bon vieux « pot » classique sous forme de la plante séchée.

L’ingestion de bouts de joints a aussi été rapportée assez souvent. L’étude ne précise pas si les intoxications sont plus fréquemment associées au cannabis récréatif ou au cannabis médical.

Symptômes

De quoi a l’air un animal lorsqu’il est intoxiqué au cannabis ?

De façon générale, les symptômes les plus souvent rapportés lors d’intoxications au cannabis sont les suivants : incontinence urinaire soudaine, désorientation ou confusion, incoordination de la démarche, léthargie et diminution de la fréquence cardiaque.

Un autre symptôme classique de l’intoxication au cannabis chez les animaux est l’hyperesthésie, une augmentation de la sensibilité générale menant à une réaction exagérée à la suite d’un stimulus sensoriel. En gros, l’animal réagit fortement et de façon exagérée aux bruits, aux mouvements, à des changements de lumière, etc.

Les soins prodigués aux animaux intoxiqués varient selon plusieurs facteurs, mais peuvent inclure l’induction des vomissements, l’administration de charbon activé et l’hospitalisation pour l’administration de solutés intraveineux et le suivi des signes vitaux et de la pression sanguine du patient.

Sachant tout cela, il reste une question dans vos têtes, chers lecteurs : est-ce grave ?

Heureusement, dans la majorité des cas, les animaux s’en sortent et récupèrent très bien. Les symptômes sont généralement bénins et durent moins de 24 heures.

Cependant, ce n’est peut-être pas toujours le cas. Il y a malheureusement eu quelques décès rapportés dans l’étude, mais on ne peut être certains de la causalité. La présence d’autres facteurs concomitants pourrait aussi expliquer les décès. Dans tous les cas, mieux vaut prévenir les ingestions accidentelles et s’arranger pour bien ranger tout cannabis en lieu sûr, hors de la portée des gros museaux...