De l’usage trop fréquent d’une langue bâtarde au Québec

Moi aussi je déplore le trop grand usage de l’anglais dans nos conversations entre francophones, et contrairement à votre correspondante de ce matin qui prétend qu’en cela nous sommes comparables aux Français, je dirais que c’est pire ici que là-bas, puisque les Français ont quand même une langue parlée pas mal plus châtiée que la nôtre. Nous ne possédons malheureusement pas le vocabulaire, la grammaire, la syntaxe et les conjugaisons, comme eux les possèdent. Ce qui rend notre langue parlée si déficiente. On parle franglais quoi ! Et aussi mal la partie « fran » que la deuxième « glais ».

Une amoureuse des belles phrases

Une autre personne s’est exprimée dans le même sens que vous et je trouve ça fort attristant. D’autant plus que notre gouvernement provincial refuse toujours de donner le vrai coup de barre pour nous mener vers l’obligation de donner toute l’attention que mérite ce trésor national qu’est notre langue.